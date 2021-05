Tensión por el desalojo de la asociación vecinal de Vallesequillo II de su sede

La asociación vecinal de Vallesequillo II ya no tiene sede. La presidenta de la entidad, Carmen Vázquez, declara que "esta semana ha venido una jueza y nos ha echado, aún tenemos hasta cosas dentro. Nos tratan como ocupas cuando nosotros llevamos aquí 36 años, de los que 12 estuvo hasta la Policía Local. En su día nos dijeron que fue una cesión al Ayuntamiento y fue el entonces alcalde, Pedro Pacheco, el que nos dio las llaves".

"Esto es patrimonio de todos los jerezanos y nosotros lo hemos mantenido. No hemos recibido ninguna explicación sobre este asunto, sólo que ahora nos dicen que el local es de un particular. Esto es tan absurdo y complicado que ya ni lo entiendo. Lo que sí tengo claro es que los vecinos merecen una explicación y ahora también me pregunto, ¿pasará esto con más locales?", denuncia Vázquez.

El Partido Popular se ha sumado este jueves a la crítica de la asociación vecinal, señalando que "de brazos cruzados se ha quedado el gobierno socialista de Mamen Sánchez mientras una entidad financiera desalojaba a la asociación de vecinos del local que el Ayuntamiento de Jerez venía usando históricamente como centro de barrio". La concejal popular Chari López lamenta que "el PSOE de Mamen Sánchez haya dejado abandonados a estos vecinos de la zona sur, dejándolos sin su sede y sin defensa".

López denuncia que el gobierno local "ni siquiera se haya personado en el juicio que dictaminaba el desalojo del centro de barrio de Vallesequillo II, dejando desamparados a unos vecinos que llevan años usando esta sede como centro de barrio cedido por el Ayuntamiento de Jerez y que ahora se encuentran sin lugar de reunión y completamente abandonados por el Ayuntamiento". Los populares denuncian que ya llevaron esta preocupación de los vecinos al pleno "sin haya hecho nada por ayudarles, por asesorarles, por atenderles, por defenderles".

Desde el Ayuntamiento, la delegada Laura Álvarez ha remarcado que "una vez más el PP engaña a la ciudadanía, el Ayuntamiento no es propietario del local ni nada tiene que ver con él. No obstante, el Ayuntamiento ha estado mediando para intentar que se paralizara el desahucio". "Esta asociación, como el resto de asociaciones, puede concurrir al procedimiento de adjudicación de locales municipales y también puede hacer uso de los espacios compartidos que tenemos a disposición de las entidades vecinales", ha subrayado Álvarez.