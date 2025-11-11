El Ateneo de Jerez debate sobre el mercado minorista alimentario y la economía local

En el marco del ciclo de actividades programadas por el Ayuntamiento de Jerez durante 2025 para conmemorar el 140 aniversario de la apertura del Mercado Central de Abastos, el Ateneo ofrece numerosas actividades. La próxima cita será una mesa redonda titulada 'Mercado minorista alimentario y economía local', organizada por la Sección de Economía y Debate Ciudadano de esta centenaria institución.

El encuentro tendrá lugar este miércoles, 12 de noviembre, a las 19:30 horas, en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal nº 8. La entrada es libre hasta completar aforo.

La mesa de debate contará con la participación de Petra Bacova, socia de la cooperativa agroecológica La Reverde de Jerez; Juan Pablo González, comerciante autónomo en el Mercado Central de Abastos; y Salvador Arillo, vicepresidente de la Red Agroecológica de Cádiz.

Durante el encuentro, los ponentes analizarán el papel del mercado minorista alimentario como motor de la economía local y la capacidad que poseen este tipo de mercados para generar empleo en Jerez. También se abordará cómo estos mercados fomentan el consumo de productos de proximidad, fortalecen el tejido empresarial urbano y contribuyen a un modelo de desarrollo más sostenible, justo y cercano al consumidor que el ofrecido por otros formatos comerciales más extensivos.