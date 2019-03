Tras las huellas de Tarrant en Jerez

Más información Nardi, otro terrorista al que se situó en el Hotel Capele en 1993

Los ataques en Nueva Zelanda han conmocionado al mundo y ahora el nombre del autor de la masacre de Christchurch puede estar registrado en un hotel de Jerez. Al menos es lo que ha publicado y mantiene Radio Jerez, afirmando que Brenton Harris Tarrant se hospedó en un hotel de la ciudad en febrero de 2018, "reservó una noche y llegó solo". Asimismo, añade que la conducta de Tarrant "era la de un hombre normal, reservado sí, pero como muchos que llegan solos al hotel".

Hasta última de hora de ayer no hubo ninguna fuente oficial que confirmara la estancia de Tarrant en la ciudad. Además, Stefan de Clerck, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Cádiz, asegura que esta entidad no tiene constancia de que el autor de la masacre de Nueva Zelanda se hospedara en Jerez. Misma respuesta facilitan desde la patronal del sector hostelero de la provincia (Horeca), cuyo presidente, Antonio de María, afirma que, hasta el momento nadie del sector ha confirmado la presencia de Tarrant en la ciudad.

A la espera de que una fuente oficial confirme o desmienta que Brenton Harris Tarrant pasó una noche en un hotel de Jerez, ayer fueron muchos medios nacionales los que pusieron la lupa en la ciudad, haciendo incluso directos desde la plaza del Arenal. También es cierto que otros medios sí han publicado una versión poniendo en duda la veracidad de la fuente de Radio Jerez.

Su relación con España

Brenton Tarrant publicó en sus redes sociales y envió minutos antes del atentado –a 30 destinatarios, incluidos políticos, instituciones y medios de comunicación– un manifiesto titulado 'La gran sustitución. Hacia una nueva sociedad'.

En él justifica sus acciones y muestra su preocupación por "la invasión de los no blancos" en diferentes partes del mundo, un hecho que según Tarrant confirma en un viaje que hizo "como un turista" por diferentes países por Europa, entre ellos España: "La verdad de la situación política en Europa se me hizo de repente inaceptable. Me desesperé. Mi fe en una solución democrática desapareció".

Otra relación con España es Josué Estébanez. El autor del tiroteo llevaba inscritos en sus fusiles los nombres de personas de extrema derecha, incluido el del neonazi español. Así se desprende de las fotografías publicadas en Twitter por el atacante, imágenes que ya han sido eliminadas por la red social.

Estébanez, un ex militar de ideología fascista, apuñaló mortalmente a Carlos Palomino, un joven antifascista, en 2007 en Madrid y fue condenado en 2009 a 26 años de cárcel.

Al menos 50 fallecidos

Las autoridades neozelandesas elevaron ayer a medio centenar las personas fallecidas en los ataques a las dos mezquitas. La policía también confirmó que de los 50 heridos, 36 siguen hospitalizados, 12 de ellos en la unidad de cuidados intensivos.

Los tiroteos perpetrados en dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch han sido un "ataque terrorista sin precedentes en el país", afirmó la primera ministra, Jacinda Ardern, en una comparecencia emitida en directo desde Wellington.

Ardern ha calificado los ataques de "extrema ideología" como "un acto de violencia extraordinario y sin precedentes" en lo que señalado como "uno de los días más negros de Nueva Zelanda", un país que es "abierto y diverso".