El Aula de Mayores del Campus de Jerez celebra su 20 aniversario

El Aula de Mayores del Campus de Jerez de la UCA, promoción 2005-2010, celebró días atrás un acto de convivencia para conmemorar el 20 aniversario del inicio de sus estudios. Una formación que les permitió conocer y disfrutar de las diversas materias del saber, "vivir la vida universitaria a nuestra edad y, sobre todo, crear un magnífico ambiente de amistad que ha perdurado en el tiempo, ya que, aunque acabados nuestros estudios siempre hemos estado en contacto a través de diversas actividades", apuntan los alumnos en un comunicado.