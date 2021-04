El espinoso camino de las ayudas al tejido profesional del flamenco

También hay que resaltar un hecho concreto, y es que en los últimos tres años, si se suman todas las cantidades concedidas no se llega a los 250.000 euros , otra circunstancia que muchos no comprenden.

¿Y la Unidad del Flamenco?

Son muchos los artistas jerezanos que estos días se exprimen la cabeza para tratar de acceder a las subvenciones de la Junta al tejido profesional del flamenco, algo que por desgracia, y así lo dicen las estadísticas, apenas sucede.

Ahora que tanto se vende ‘el flamenco’ en esta ciudad, no estaría mal que desde la Unidad del Flamenco, que todavía no sé para qué existe (aparte de para programar cosas hechas), asesorase en este tipo de situaciones a los artistas de Jerez, tan necesitados de amparo. A veces no es sólo el dinero, y ayudarles a crecer profesionalmente, no vendría nada mal a los profesionales, más aún en esta época.

Fran Pereira