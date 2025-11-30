El Ayuntamiento acomete la poda del arbolado del parque del Altillo

El Ayuntamiento ha acometido la poda de arbolado del parque del Altillo colindante a su acceso desde calle Montevideo, en las inmediaciones del centro educativo ‘Altillo International School’ y de la pista deportiva municipal.

La poda, realizada a través de la concesionaria de Parques y Jardines con la coordinación de la Delegación de Medio Ambiente, responde a las demandas del centro educativo y se continuará con la poda integral del propio parque del Altillo al término de las fiestas navideñas, dentro de la programación establecida de adecentamiento de los distintos parques públicos de la ciudad.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha agradecido las propuestas constructivas de los vecinos del Altillo, con los que ha mantenido distintas reuniones al respecto de la mejora de las zonas verdes y parques, ya que además se trata de una de las zonas de la ciudad que cuenta con mayor densidad de masa arbórea.

El parque del Altillo concretamente es uno de los ‘pulmones verdes’ de la zona norte, y en su perímetro cuenta con una instalación deportiva y con las citadas instalaciones del colegio, por lo que es un lugar también muy frecuentado por jóvenes que forman parte del alumnado del centro educativo así como por los usuarios de tales instalaciones deportivas, por lo que a la labor continua de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de manera ordinaria se añaden estas podas integrales anuales que refuerzan el porte de su arbolado.

La semana que viene se han programado labores de poda en la calle Sevilla desde plaza Mamelón hasta el inicio de la avenida Alcalde Álvaro Domecq en el cruce con calle Paúl, así como en Chancillería, calle Santo Domingo y Lealas.