El Ayuntamiento anuncia la adquisición de tres vehículos eléctricos para la recogida de residuos ‘puerta a puerta’ en el centro

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de expediente de contratación para el suministro de tres vehículos-recolectores 100% eléctricos (con funcionamiento mediante sistema de propulsión eléctrica) que se destinarán al proyecto de ampliación del servicio de recogida selectiva de materia orgánica ‘puerta a puerta’ en establecimientos de restauración y comercios del centro. Esta actuación está financiada por la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Next Generation.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que este suministro se financiará, en un 90%, a través de una subvención concedida de fondos europeos (por valor de 197.550 euros), que se enmarca en la Orden de 4 de septiembre de 2023 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se aprobaban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para proyectos de implantación y/o mejora de la recogida separada de biorresiduos.

Esta actuación incluirá, además del suministro de los tres vehículos, 500 unidades de cubos de 240 litros para el depósito de materia orgánica, así como la puesta en marcha de una campaña de comunicación para informar a los interesados de las mejoras que se llevarán a cabo.

En este sentido, Jaime Espinar ha señalado que con este nuevo contrato “vamos a ampliar y mejorar la recogida ‘puerta a puerta’ de residuos urbanos en establecimientos de hostelería y comercios al por menor de alimentación, mediante rutas diarias que se efectuarán con estos camiones eléctricos de pequeña dimensiones no compactadores.

Asimismo, Jaime Espinar ha agradecido de antemano su colaboración al sector de la hostelería y del comercio, subrayando la importancia de seguir trabajando de forma conjunta en la mejora de la imagen y la limpieza de las calles más céntricas y transitadas, y promoviendo una gestión de residuos más eficaz y sostenible”.