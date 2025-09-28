El Ayuntamiento avanza en la transformación del alumbrado público del Parque de Picadueñas para su completa transformación en led

El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, que dirige Jaime Espinar, avanza en los trabajos para dotar de una nueva iluminación al Parque de Picadueñas, una actuación que comenzó el pasado mes de junio con el desmontaje de la instalación anterior y que se prolongará durante los próximos meses.

En la actualidad, se están desarrollando labores destinadas a crear canalizaciones y basamentos en el marco de unas obras que permitirán que este pulmón verde, localizado en la zona oeste de la ciudad, cuente con una nueva infraestructura de alumbrado público eficiente, moderna y sostenible, a la que se incorporarán 108 puntos de luz de tecnología LED, instalados en columnas a 4 metros de altura, con las que se iluminará todo el espacio.

Desde la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente se ha indicado que esta intervención va a favorecer que los jerezanos y jerezanas puedan disfrutar del Parque de Picadueñas con mayores garantías de seguridad gracias a la visibilidad que aportará el nuevo sistema de alumbrado público. Además, esta transformación dará respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la zona, quienes reclamaban la dotación de una iluminación adecuada a este enclave desde hacía años.

Cabe recordar que este equipamiento público ha venido contando con una iluminación deficiente hasta ahora, debido a que desde su creación, el alumbrado se ordenó en unas torretas de 20 metros de altura de difícil acceso, no sólo por la altitud, sino también por el crecimiento de los árboles. De esta manera, la iluminación se quedó obsoleta hace unos 5 años.

En esta línea, y en su apuesta por un modelo de iluminación sostenible que se basa en el uso de la tecnología LED, el Gobierno municipal ha llevado a cabo actuaciones que se han extendido a la zona rural para sustituir antiguas luminarias por las modernas LED.

De esta manera, a lo largo de este año y hasta el día de hoy, son nueve barriadas rurales las que han modernizado y renovado su anterior red de alumbrado público y cuentan con la certificación oficial: Cuartillos, El Mojo, El Portal, La Corta, Las Pachecas, Lomopardo, Los Albarizones, Majarromaque y Rajamancera