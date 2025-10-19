El Ayuntamiento colabora con Autismo Cádiz en una Gala Solidaria con motivo de su 45º Aniversario

El Ayuntamiento colabora con Autismo Cádiz en la difusión de la conmemoración de su 45º aniversario, que celebrará con una gran Gala Solidaria gracias al apoyo de artistas, patrocinadores y colaboradores que se han volcado con una velada muy especial.

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha presentado este evento junto a la presidenta de Autismo Cádiz, Carmen López, y los representantes de Mediolanum, Baldomero García y Mercedes Vergara, animando a toda la ciudadanía a volcarse con el mismo.

Esta gala no solo será una gran celebración musical, sino también un homenaje al compromiso y la trayectoria de Autismo Cádiz en sus 45 años de historia, promoviendo la inclusión, la sensibilización y la defensa de los derechos de las personas con autismo en toda la provincia.

La Gala Solidaria de Autismo Cádiz se celebrará el sábado 1 de noviembre, a las 20 horas, en la Sala de los Espejos del Club Nazaret, y promete ser un encuentro inolvidable lleno de música, emoción y compromiso social. Las entradas tienen un precio de 40 euros, y ya pueden adquirirse contactando a través del correo electrónico galasolidaria@autorismocadiz.org y en el número de teléfono 682 376 241.También es posible colaborar a través de la Mesa 0 solidaria, a través del siguiente enlace: https://www.migranodearena.org/reto/coctel-solidario-autismo-cadiz-iniciativa-solidaria-mediolanum-aproxima .

La gala incluirá un cóctel solidario acompañado de un variado cartel de actuaciones musicales. Sobre el escenario se darán cita artistas de la provincia como Davinia Ballesteros e Isaac Moreno, Juanlu Matos con su tributo a Raphael, Macarena de Jerez, el Cuadro flamenco de Vicenta Gálvez, Juan Cid y el grupo Intrusos. Todos ellos participarán de forma altruista, aportando su talento para apoyar la labor que Autismo Cádiz desarrolla desde hace más de cuatro décadas en favor de las personas con autismo y sus familias.

Además de la música y el cóctel, la gala contará con una barra solidaria que se abrirá al final de la noche. La colaboración de empresas y entidades hará posible igualmente un gran sorteo de regalos. La conducción del evento estará a cargo de Pedro Rollán, Mercedes Núñez y Enrique Gallego, quienes serán los encargados de guiar una noche que combinará la emoción, el arte y la solidaridad.

Autismo Cádiz ha agradecido la colaboración de todas las entidades, empresas y personas solidarias, que con su apoyo han contribuido a que esta cita benéfica sea posible, y que demuestran con su implicación que la unión y la colaboración siguen siendo la clave para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva

La Gala Solidaria del 45º Aniversario cuenta además, con la colaboración principal de Banco Mediolanum, Mediolanum Aproxima y la Fundación Mediolanum, que se suman a esta iniciativa para reforzar los programas y servicios que la asociación ofrece a lo largo del año.

Autismo Cádiz invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una noche mágica en la que la música, la alegría y la solidaridad se darán la mano por una causa que nos une a toda la sociedad, construir un futuro más inclusivo, humano y lleno de oportunidades para las personas con autismo.