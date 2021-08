“Nadie presenta una oferta sin leerse las condiciones de pago”

El Ayuntamiento de Jerez ha ofrecido su versión respecto a lo acontecido con el concierto de José Mercé que iba a abrir las Fiestas de la Vendimia 2021 el próximo sábado 4 de septiembre y que ha sido finalmente suspendido.

Desde la delegación de Fiestas se insiste en que la cancelación se ha debido “a una petición expresa de la oficina de representación de José Mercé”, como así se recoge en el escrito remitido al Consistorio.

En dicho documento, firmado en la jornada del pasado jueves, se hace referencia a otro anterior enviado el lunes 23, es decir, a principios de la pasada semana, y donde la oficina advertía de la situación sobre la venta de entradas vender entradas.

Asimismo, y en relación a este hecho, el de la venta de entradas, que según la empresa de representación de José Mercé no se había planteado al principio y luego, en su opinión, lo encontraron dentro del pliego del contrato, el Ayuntamiento, a través del concejal responsable de Fiestas, Rubén Pérez, ha querido dejar claro que “la empresa ha pedido un aplazamiento, y sabía que era responsable de la venta de entradas. Nadie presenta una oferta sin leer las condiciones de pago. Por tanto, en este punto no hay discusión alguna. Tenemos la impresión de que la empresa no ha informado correctamente a José Mercé. La fórmula está recogida en el pliego ofertado para garantizar la más absoluta legalidad, todo lo demás son interpretaciones. La realidad es la que es. No vamos a polemizar en un tema que es administrativamente impecable”.

Hay que recordar que desde la empresa del cantaor jerezano se remiten a que su labor era exclusivamente de contratación del concierto y la producción, asumiendo la contratación de los equipos de sonido y el control de los camerinos.