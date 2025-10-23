El Ayuntamiento de Jerez anuncia mejoras en las condiciones de los más de 70 trabajadores de la empresa de Parques y Jardines

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, han mantenido un encuentro con los representantes del comité de empresa de Parques y Jardines, cuya concesión corresponde actualmente a OHL-Ingesan S.A. Los representantes municipales han expresado en esta reunión el firme compromiso del gobierno de mejorar este servicio en la ciudad y han avanzado que el próximo mes de noviembre saldrá a licitación el nuevo contrato de parques y jardines.

Este nuevo contrato supondrá una mejora del servicio y de las condiciones laborales de los más de 70 empleados. Concretamente, el nuevo contrato permitirá que el Servicio de Parques y Jardines de Jerez cuente con una mayor dotación y nueva maquinaria moderna y específica para la limpieza y embellecimiento de los parques y los jardines de la ciudad, así como que se complemente la cobertura de tareas como la recogida de las naranjas.

En virtud de este nuevo pliego, se ampliará el servicio a nuevas zonas de expansión de la ciudad que han sido recepcionadas por parte del Ayuntamiento, ya que, según ha explicado Jaime Espinar “el contrato suscrito por el gobierno anterior, y que nos hemos encontrado cuando llegamos al Ayuntamiento, estaba totalmente encorsetado y no nos permitía poder llegar a cubrir la limpieza y cuidado de los jardines de las nuevas urbanizaciones”.

El teniente de alcaldesa ha señalado que “el contrato del gobierno anterior, ni siquiera cubría las vacaciones, por lo que en épocas estivales, nos encontramos con una plantilla reducida a la mitad, provocando graves problemas de mantenimiento que requerían de una respuesta por parte del gobierno actual. Por tanto, ahora vamos a corregir esta situación, a través del próximo pliego, ya que, se cubrirán todas las vacaciones y bajas, algo que no ocurría anteriormente”.

Además, en este encuentro que han mantenido la alcaldesa y el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos con el comité, los responsables municipales han expresado que también es “fundamental para el Ayuntamiento que la plantilla de este servicio, cuente con las mejores condiciones y derechos laborales posibles, después de muchos años de espera”.