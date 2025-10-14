El Ayuntamiento de Jerez asume el "mantenimiento y la limpieza permanente" del Parque Periurbano de La Canaleja

El Ayuntamiento ha suscrito un nuevo contrato para el mantenimiento y limpieza permanente del Parque Periurbano de La Canaleja. De este modo, este espacio verde ya está dotado de un servicio de personal propio y maquinaria suficiente para realizar los trabajos que sean necesarios.

Este verano, el Ayuntamiento comunicó a los vecinos y vecinas que, una vez que recepcionara la obra, personal del Servicio de Parques y Jardines realizaría el mantenimiento de este nuevo pulmón verde de la zona este. "Con este nuevo contrato, el gobierno municipal cumple con el compromiso que hizo a los representantes vecinales de la barriada y, sobre todo, con el deber de cuidar los parques y zonas verdes de la ciudad, imprescindibles para mejorar la calidad del aire, para la reducción del calor y la mejora de la salud y el bienestar de la ciudadanía", aseguran desde el Ayuntamiento.

Hay que destacar también que la empresa adjudicataria de la obra de creación del Parque Periurbano de La Canaleja, Trafisa Construcción y Medioambiente SA, se encargará este otoño de la plantación de nuevos árboles que sustituyan a los ejemplares que se han secado en este periodo de tiempo.

El Ayuntamiento pretende así asumir en todo momento, dice, las demandas de la Asociación de Vecinos de La Canaleja durante el periodo de desarrollo de las obras del parque de esta barriada, "con el fin de que la intervención en esta gran zona arbolada respondiera a las necesidades de los residentes y fuera lo más completa posible".

Fue la propia asociación de vecinos la que pidió expresamente que el parque quedara totalmente abierto, sin vallado, para facilitar el acceso a los vecinos y visitantes, como así se ha hecho. También se han tenido en cuenta otras aportaciones de los vecinos, como la creación de dos grandes bolsas de aparcamiento dentro del parque, o la redistribución del mobiliario original con el fin de reducir al máximo molestias de ruido a los vecinos que habitan en las viviendas más próximas. Igualmente, en el modificado del proyecto del parque se ha mejorado el sistema de riego y se han acometido mejoras en los caminos peatonales del parque periurbano.