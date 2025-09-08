El Ayuntamiento de Jerez inicia nuevo 'curso' con la mirada puesta en la mejora de los servicios públicos

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha presidido una reunión del gobierno municipal, la primera tras la reestructuración llevada a cabo la pasada semana con la entrada del concejal Tomás Sampalo y la redistribución de competencias aprobadas. Un “nuevo impulso” a un “gobierno fuerte y cohesionado” que, como ha señalado la regidora, afronta nuevos retos a raíz de la reciente entrada en vigor de los nuevos Presupuestos que tiene el Ayuntamiento.

García-Pelayo ha señalado que este nuevo curso político, una vez se cuenta con el nuevo Presupuesto, tiene una "prioridad máxima" en la mejora de los servicios públicos. Así, ha recordado que "se ha comenzado por el servicio de autobuses, recuperando este lunes ya la normalidad de horarios y frecuencias", y con la vista puesta en el próximo mes de octubre en el que comenzarán a llegar los primeros 25 autobuses nuevos y en el que se publicará la licitación para la adquisición de otros 25 vehículos que permitan la renovación completa de la flota de autobuses urbanos de Jerez.

Asimismo, la alcaldesa ha explicado que la mejora de la limpieza viaria, del alumbrado público y de los servicios de la zona rural son otros de los objetivos prioritarios que se plantea el gobierno local en este nuevo curso político, que tiene también hitos relevantes como la presentación de las candidaturas a Capital Española de la Gastronomía en 2026 y a Capital Europea de la Cultura en 2031.

La reunión de inicio de curso también ha servido para que el gobierno nunicipal tome el pulso al ritmo de cumplimiento de los distintos compromisos contemplados en el Plan Jerez, el programa de gobierno que el equipo de María José García-Pelayo presentó a las pasadas elecciones municipales. Para ello, se han ido analizando, por cada una de las delegaciones, actuaciones llevadas a cabo durante los primeros dos años de gobierno, así como los retos y objetivos planteados por cada uno de los delegados, que se irán dando a conocer en las próximas semanas.