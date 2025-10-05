El Ayuntamiento de Jerez renovará el vallado de la Laguna de Torrox

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, está trabajando en la primera fase del proyecto de renovación del vallado de la Laguna de Torrox, con el objetivo de proteger al público usuario de los jardines que colindan con la orilla de la lámina de agua y salvaguardar la vegetación y fauna lacustre.

El vallado que bordea la Laguna de Torrox se encuentra actualmente casi desaparecido y vandalizado y, por este motivo, su reposición viene siendo una demanda histórica por parte de vecinos y usuarios de este paraje.

Se da la circunstancia de que desde la recuperación de la laguna en el año 2002, la protección de madera instalada en su día, no ha sufrido ninguna intervención para su rehabilitación de ahí que el Ayuntamiento de Jerez esté trabajando para volver a restaurarlo en su totalidad.

De este modo, la solución propuesta por el proyecto en el que se está trabajando pasa por recolocar vallas de madera tratada iguales a las originales y por el arreglo de otras existentes donde sea necesario.

El presupuesto de esta inversión asciende a 33.552,07 euros, y el plazo de ejecución será de un mes desde el inicio de las obras.

El nuevo vallado permitirá delimitar el área protegida de la Laguna de Torrox, manteniendo las condiciones adecuadas para la vegetación de las orillas que constituye el hábitat esencial para especies de vida silvestre.

Además, esta intervención dificultará el acceso no controlado de animales o personas, como medida de protección de los usuarios de esta zona recreativa al aire libre, deportistas y otras personas que suelen visitar este entorno.