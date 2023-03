Trece días con un bajante roto y saliendo el agua sucia a la calle

Durante 13 días ha estado roto un bajante de un bloque del Mopu, empapando la vía pública durante todas estas jornadas de todos los desperdicios de la tubería.

Desde la asociación de vecinos de La Constitución, su presidenta Inés Castilla registró en Emuvijesa el pasado día 10 un escrito solicitando que "a la mayor brevedad posible" arreglaran la tubería, puesto que la rotura daba a la calle y "era imposible pasar por allí con toda la suciedad, es asqueroso. Además del terrible olor que llega a algunas viviendas más bajas del bloque".

Según cuenta Castilla, en Emuvijesa le informaron de que "el Ayuntamiento no tiene responsabilidad ninguna, puesto que es un bloque de la Junta de Andalucía. Así que me dijeron que hiciera el escrito allí y que ellos se encargarían de remitirlo a la Junta, aunque a día de hoy no he tenido respuesta".

Finalmente, ha sido un vecino de la barriada quien, con sus propios medios, ha tapado el boquete, evitando así que siguiera cayendo del techo el agua sucia del bajante a la calle. "Esto está dejado de la mano de dios, no puede ser", subraya Castilla.