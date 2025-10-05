Los bancos de niebla matinales en Jerez darán paso a una jornada soleada

'Mañanita de niebla, tarde de paseo', dice el consabido refrán. La densa niebla que ha cubierto Jerez de la Frontera y su campiña durante la madrugada y el amanecer tenderá a desaparecer a partir de mediodía para dejar una tarde con cielos despejados y soleados.

Los bancos de bruma matinales, con abundante nubosidad, dejaron incluso algunos charcos de agua en muchos puntos de la ciudad. La neblina se ha ido difuminando conforme avanzaba las horas para dejar el cielo libre de boira desde media mañana.

De hecho, el sol ya brilla libre de nubes en buena parte de la ciudad y su zona rural. La Agencia Estatal de Meteorología, según publica en su página web, ya prevé que el resto de la jornada quede despejada y con una temperatura máxima en aumento hasta los 31º. Las mínimas rondarán hoy los 13º.

Los vientos soplarán este domingo 5 de octubre variables de componente noroeste al inicio de la jornada y de direccón oeste en las horas centrales. Por la tarde se quedarán en calma.

Por otro lado, y en relación a la semana que arranca mañana lunes 6 de octubre, la Aemet vaticina en Jerez un ambiente estable y cálido durante la primera mitad con predominio de temperaturas máximas más propias de septiembre.

No obstante, es posible que desde el jueves día 9 se registre un cambio de tiempo y cierta inestabilidad que propicie la llegada de chubascos. Hoy, esas posibilidades son del 60% para la jornada del próximo viernes.

El tiempo en Andalucía

Además, los cielos estarán este domingo poco nubosos o despejados en Andalucía, aumentando durante la tarde a intervalos nubosos en la vertiente mediterránea, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas a partir de la tarde.

Las temperaturas experimentarán en general pocos cambios, aunque las mínimas descenderán localmente, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

En las provincias de Córdoba y Sevilla se registrarán las máximas más altas, con 34 grados, seguidas de Granada (33); Jaén (31) y Huelva, donde se alcanzarán los 30 grados.

Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a componente este moderados en el litoral mediterráneo durante la tarde, y de poniente moderado en el Estrecho tendiendo al final del día a levante moderado.

Cataluña y Baleares, en alerta ante el fuerte viento y el oleaje

Por otro lado, la Aemet ha activado avisos en las comunidades de Cataluña y Baleares ante los fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, y el oleaje que va a azotar sobre todo al litoral.

En Cataluña se ha activado además aviso 'naranja' (riesgo importante) en la comarca del Ampurdán (Girona), ante la previsión de que se registren olas de hasta 4 metros en el litoral, según los datos de la AEMET, que ha activado avisos de nivel 'amarillo' (riesgo) en la misma comarca y en el litoral y el prelitoral sur de la provincia de Tarragona ante los fuertes vientos.

En la comunidad de Baleares todos los avisos son de nivel 'amarillo' y afectan al litoral de Menorca, la Sierra de Tramontana, el norte y el nordeste de la isla de Mallorca, donde viento alcanzará los 60 kilómetros por hora y las olas los 3 metros de altura.

Las temperaturas bajarán hoy en gran parte del país, un descenso que será notable en la mitad nordeste peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha anunciado que la próxima semana será, en términos generales, más cálida y seca de lo normal para la época del año en la mayor parte de España