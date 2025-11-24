La Barca rinde homenaje a Manuel Domínguez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha acompañado a Manuel Domínguez Vázquez en el homenaje que le ha ofrecido el Ayuntamiento de La Barca de la Florida. En el acto, que se ha desarrollado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Entidad Local Autónoma, han participado la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, el alcalde de la Barca, Alejandro López Valenzuela, así como familia y amigos del homenajeado.

La alcaldesa ha señalado que "este fin de semana hemos rendido homenaje a dos grandes personas que han trabajado incansablemente por sus pueblos, José Antonio Fernández Bustillos en Mesas de Asta y ahora Manuel Domínguez en La Barca" y ha añadido que "Manuel es una persona admirable que ha luchado de forma desinteresada por sus vecinos y sigue colaborando desde el Hogar del Pensionista. Necesitamos más personas como José Antonio y Manuel que deben ser un ejemplo para las nuevas generaciones".

El acto de reconocimiento, que ha sido una sorpresa para el homenajeado, ha consistido en la lectura de los méritos de Manuel Domínguez así como la entrega de una placa y un ramo de flores a su esposa, Segunda García. El acto ha sido muy emotivo ya que al mismo han asistido dos de los hijos de Manuel que residen en Mallorca.

Manuel Domínguez ha dedicado toda su vida a trabajar por su pueblo de manera desinteresada. Luchó para que se instalara el colegio en Cuartillos y actualmente es asesor del Hogar del Pensionista de La Barca.