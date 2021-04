Las Flores denuncia estar "abandonada" porque "no estamos en el mapa político del PSOE"

Los vecinos de la barriada Las Flores denuncian que están "abandonados" por parte del gobierno local porque "no estamos en el mapa político del PSOE". Falta de contenedores, reducción de horarios de la línea 16 de los autobuses urbanos y obras "no consensuadas" son algunos de los puntos negros que critica la asociación vecinal, además de falta de civismo en el Parque Andaluz Antonio Sanz Zamorano.

"Llevo 14 meses pidiendo contenedores para la avenida Antonio Herrera 'El Fandango' y por más que llamo no hay nada. Mis vecinos ven que ponen ahora contenedores en la nueva zona urbanizada, cuando aún no vive nadie ahí. ¿Cómo puede ser que allí sí y aquí no? Me presenté tres lunes seguidos en Medio Ambiente para solicitar y especificar la necesidad y ubicación de los contenedores, y sin respuesta", declara la presidenta de la asociación, Charo López.

Además, desde el colectivo denuncian que el contenedor ubicado en la calle Halcón, "una calle que no está urbanizada aún", se encuentra pegado a la maleza "por lo que los vecinos tienen que pasar por los matojos para presionar el pedal y que se abra". "Aquí viven muchas personas mayores que no pueden hacer eso, por lo que al final hay mucha basura que se queda en el suelo. Ahora en primavera, nos comerán las ratas y los vecinos tienen miedo. ¿En estos 14 meses no hay tiempo para solucionar el problema?", señala la presidenta.

Desde la asociación denuncian además que las obras que se van a realizar en la barriada "tienen fin recaudatorio y no están consensuadas, como han dicho desde el gobierno. Por detrás de la calle Golondrina no hacen nada y al final de la avenida de Espera tampoco. Hay gente que ha fallecido esperando la intervención".

En cuanto a la reducción de horarios de la línea 16 del servicio de los autobuses urbanos, López alerta de que hay muchas familias que se han visto afectadas, "sobre todo personas trabajadoras y estudiantes". "Lo he trasladado varias veces al delegado de Movilidad, pero hasta la fecha no hay solución", añade la presidenta, quien remarca que "también pedimos que pase por aquí las líneas 8 y la 9, para conectar verdaderamente la barriada con la ciudad, porque aquí las necesidades han cambiado mucho en los últimos años porque el núcleo poblacional ha aumentado". "Mis vecinos tienen la sensación de que están jugando con nosotros", subraya López.