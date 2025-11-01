La barriada de La Asunción contará con mejoras en movilidad, seguridad vial y mobiliario urbano y un nuevo parque biosaludable

Jaime Espinar, teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, ha visitado la barriada de La Asunción, acompañado de representantes la Asociación de Vecinos La Integración, que preside Verónica de la Flor. Tras un recorrido por las calles de este barrio, el representante del gobierno municipal ha avanzado que, a final de año, el Ayuntamiento de Jerez va a realizar diversas intervenciones relacionadas con la movilidad y la seguridad vial, como la instalación de nuevos reductores de velocidad elaborados de alquitrán en las dos principales calles de la barriada.

El teniente de alcaldesa también ha anunciado otro tipo de actuaciones en materia de mobiliario urbano. “Es una barriada con mucha vida social en la calle, compartiendo ratos de convivencia y por este motivo nos piden más bancos, que se instalarán de aquí a final de año”. Otro tipo de equipamiento que va a colocarse en la barriada es un parque biosaludable, que se ubicará en la calle Nuestra Señora del Desconsuelo, para ir mejorando la dotación de esta barriada de la ciudad.

Espinar se ha referido igualmente a que se van a arreglar los alcorques que se encuentran sueltos y otros elementos de la calzada y se van a llevar a cabo tareas de poda. “Vamos a actuar para ir poco a poco solucionando los problemas a los que se enfrenta esta barriada”.

Ha recordado asimismo que la alcaldesa, María José García-Pelayo, “está trabajando codo con codo con la Junta de Andalucía para resolver la situación de las viviendas de La Asunción, que lleva enquistada demasiado tiempo”. También ha destacado la labor que está realizando la asociación de vecinos del barrio, “reivindicando y luchando por la mejora general de la barriada, y en ese sentido, compartimos el compromiso por ir poco a poco realizando actuaciones que vayan mejorando la vida de los vecinos de esta zona de Jerez”.

Por su parte, Verónica de la Flor ha valorado de forma muy positiva “las respuestas que siempre tenemos por parte del Ayuntamiento y ha señalado que confía “en que la visita que hemos hecho por el barrio sea muy fructífera”.