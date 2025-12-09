Barriada España contará con 70 nuevos puntos de luz con tecnología LED

El Ayuntamiento, a través de la delegación de Servicios Públicos, está acometiendo el cambio a tecnología LED del alumbrado de la Barriada España, una de las reclamaciones vecinales más antiguas de esta céntrica zona. Con estos trabajos, el gobierno municipal "está cumpliendo con un compromiso que adquirió la alcaldesa, María José García-Pelayo, en una de sus visitas a este barrio de Jerez".

Concretamente, en estos días se están cambiando las lámparas de globo de vapor de sodio que hasta ahora venían alumbrando las calles de esta barriada por otras 70 de tecnología LED, manteniéndose los soportes. Con esta mejora, "todo el alumbrado público de la Barriada España funcionará a base de lámparas LED, que ofrecen grandes ventajas en términos de eficiencia energética, ahorro energético, vida útil y seguridad en comparación con las bombillas tradicionales".

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha subrayado que el gobierno municipal "continúa acometiendo la transición a tecnología LED del alumbrado público en ésta y otras zonas de Jerez". Asimismo, ha explicado que “el objetivo es continuar desarrollando este proceso para acabar este año 2025 contando con esta tecnología más eficiente en el 40% del alumbrado público. Es decir, casi duplicar lo que nos encontramos al llegar al gobierno en apenas dos años”.

Hay que resaltar que el Ayuntamiento "viene prestando una especial atención a la Barriada España, una zona de interés histórico y arquitectónico de la ciudad, catalogada y protegida por el Ayuntamiento, por su valor urbano y espacial, al tratarse una de las primeras barriadas de la posguerra de la ciudad". En este sentido, se han acometido otras intervenciones municipales en este entorno, como la mejora del pavimento de la plaza de España y calles anexas, la mejora del acerado en Pintor Muñoz Cebrián, la poda integral de toda la zona y la reparación de más de 50 alcorques en mal estado.

También "se ha intensificado la limpieza y la seguridad durante los fines de semana ante los problemas ocasionados por la zona de movida", tal como han informado desde el Consistorio en una nota de prensa.

Igualmente, el Ayuntamiento ha realizado mejoras en la sede de la asociación de vecinos de la Barrida España, en la plaza Francisco Germá Alsina, donde se ha impermeabilizado la cubierta y se han limpiado los bajantes y la canaleta, mejorando la habitabilidad del inmueble.

En las inmediaciones de la Barriada España, el Ayuntamiento ha actuado también en la avenida Martín Ferrador, para arreglar el pavimento de la zona, que se encontraba deteriorado, reponiendo piezas sueltas y en mal estado, y también ha mejorado el acerado, la accesibilidad y la seguridad vial en la avenida Virgen de Fátima.