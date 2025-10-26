La Barriada de Las Viñas de Jerez tendrá nuevos pasos de peatones y aceras renovadas
El Ayuntamiento mejora la accesibilidad del entorno con rebajes y pavimento remozado.
La actuación cumple con una repetida demanda de la Asociación de Vecinos Los Viñedos.
El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, está actuando en estos días en la barriada Las Viñas, con el fin de mejorar el entorno de la zona y sobre todo, la accesibilidad de los vecinos y vecinas.
Los trabajos que se están realizando consisten en la reparación del pavimento y en la construcción de rebajes en el acerado, que no existían en esta popular barriada jerezana.
También se han ubicado pasos de peatones, consiguiendo una señalización correcta y contribuyendo a la protección de los viandantes, proporcionándoles un lugar seguro para cruzar la calzada.
Asimismo, se han instalado bolardos, para impedir el acceso de los vehículos al acerado y se han realizado trabajos de poda para completar la actuación.
Estas obras vienen a mejorar el entorno y la accesibilidad de la barriada Las Viñas, sobre todo para las personas con movilidad reducida así como a afianzar la seguridad vial.
El Gobierno municipal señala en un comunicado que, con esta intervención, cumple "con un compromiso adquirido con los vecinos y vecinas de la zona".
La Asociación de Vecinos Los Viñedos, venía reivindicando unas obras de este tipo en la barriada, ya que el pavimento del acerado presentaba muchas deficiencias desde hace años.
Con estos trabajos se ha mejorado la seguridad de los vecinos y vecinas que frecuentan esta zona, reduciendo el riesgo de accidentes y caídas, así como el acceso para personas con movilidad reducida.
Además, se ha potenciado el atractivo visual del entorno urbano y se ha mejorado la imagen de esta populosa barriada de Jerez
