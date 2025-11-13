Estos son los beneficios de sembrar parras en el casco histórico de Jerez

Las calles Ciegos, Cadenas y Rincón Malillo, ubicadas en el centro histórico de Jerez, son algunas de las vías embellecidas por una técnica con larga tradición en la ciudad conocida como el Emparrado.

Los artífices de la recuperación de este arte son la Asociación 'Emparrados', una iniciativa ciudadana reconocida recientemente con el Premio Ciudad de Jerez a la Sostenibilidad este año 2025.

Además de este reconocimiento, la entidad ha recibido estos días la felicitación de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que junto con los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Jaime Espinar, y ha realizado un recorrido por las calles emparradas del casco histórico de Jerez de la mano de varios miembros de la Asociación 'Emparrados'.

Beneficios de la siembra de la parra

El emparrado consiste en la siembrade parras en ciertas calles del centro histórico de Jerez.

El objetivo es favorecer la salud de la ciudadanía, mejorar el medio ambiente, disminuir la temperatura y embellecer la ciudad, cubriendo de vegetación autóctona y tradicional las calles del centro histórico de Jerez.

En este sentido, la parra es una planta muy adecuada para esta iniciativa, porque su raíz es vertical, sus hojas dejan circular el aire, crece rápido y no produce fruto si no se ingerta y además, no se adhiere a los muros y por tanto, no los daña.

En el marco de esta visita, la alcaldesa ha felicitado por su iniciativa a las personas que forman parte de la Asociación ‘Emparrados’ “por su implicación con la ciudad y con la tarea de generar un proyecto sostenible, y con ‘Marca Jerez’ en el centro histórico de la ciudad, de cara a la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura”.

Ha agradecido al grupo impulsor de esta iniciativa “su amor por Jerez y su sensibilidad con el casco histórico y ha felicitado a ‘Los Emparrados’ “por la creatividad de su proyecto”.

María José García- Pelayo ha recordado que este sistema de emparrado ya se había desarrollado tradicionalmente en entornos como la calle Ciegos, dentro de las Bodegas González-Byass, y que “ahora se revaloriza como proyecto para todo el centro histórico, ya que emparrar las calles contribuye a reducir la radiación y las sofocantes temperaturas que la ciudad registra en verano, consiguiendo una refrigeración natural y aumentando la humedad relativa por el efecto de la evaporación”.

Ha subrayado además que es “una técnica con larga tradición en Jerez” y ha valorado este proyecto “por su relación histórica con la ciudad del vino y las bodegas y también con otras señas de identidad de la ciudad como el flamenco y el patrimonio cultural de Jerez”.