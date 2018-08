La biblioteca del escritor sevillano Julio Manuel de la Rosa no se ubicará en Jerez

La biblioteca particular del escritor sevillano Julio Manuel de la Rosa no recalará finalmente en Jerez. Así lo confirmó ayer a este Diario la Fundación Caballero Bonald, entidad encargada de realizar las gestiones de dicha donación, "sobre la que ya había conversaciones avanzadas con los herederos del autor", fallecido recientemente. Según apuntan desde la Fundación, "al final los herederos han declinado donarla a esta entidad, sin dar demasiadas explicaciones". Hay que destacar que De la Rosa tenía gran relación con dicha Fundación y un gran respeto por su titular, José Manuel Caballero Bonald", con quien compartió tertulias literarias en los veranos de Sanlúcar. Una biblioteca de más interés sentimental que material, "aunque tenía cosas curiosas como su escritorio y sus herramientas de escritura". De hecho, el Ayuntamiento ya había preparado una ubicación para dicha colección en la Biblioteca Municipal Coloma, aunque la decisión de la donación no era definitiva. El depósito que se había adecuado para el traslado será destinado ahora "a descongestionar el depósito de libros actual que está al limite de su capacidad", apuntan desde el Ayuntamiento.