Bodasur 2025 se despide de Jerez con cifras muy positivas

La 21ª edición de Bodasur, celebrada este fin de semana en el recinto ferial de Ifeca Jerez, ha concluido con un balance muy satisfactorio tanto en participación como en resultados comerciales. El evento ha registrado la acreditación de alrededor de 1.000 parejas que han acudido a lo largo de los tres días a organizar o ultimar los preparativos de su boda, junto a unas 500 familias interesadas en comuniones y celebraciones de todo tipo.

El ambiente general ha sido muy positivo, tanto en afluencia como en volumen de negocio. Los más de 100 expositores participantes -entre empresas de moda nupcial e invitada, catering, fotografía, joyería, agencias de viajes, wedding planners y decoración- han trasladado a la organización buenas sensaciones en ventas y contactos profesionales, confirmando el crecimiento sostenido del sector.

Carlos Landín, organizador de Bodasur, ha valorado de forma muy positiva el desarrollo del evento y ha subrayado que “los primeros balances son favorables en ventas y en número de gestiones cerradas, con un gran ambiente durante todo el fin de semana”. Además, adelantó que el equipo ya trabaja en la edición de 2026, que volverá a celebrarse sobre el mes de octubre en las instalaciones de Ifeca.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la gran acogida del nuevo concepto de pasarela, que ha recibido una excelente valoración por parte del público y los profesionales. Este año se le ha otorgado un mayor protagonismo al diseño, la puesta en escena y la participación de nuevos creadores, reforzando el atractivo del evento. La organización prevé seguir evolucionando en esta línea para la próxima edición, potenciando la pasarela como un espacio clave dentro de la experiencia Bodasur.

El Salón de la Boda y la Comunión Bodasur está considerado desde hace años como una de las ferias de referencia en Andalucía para quienes preparan su boda o comunión, reuniendo en un mismo espacio inspiración, tendencias, experiencias y soluciones reales para todo tipo de celebraciones.

Esta edición ha destacado además por sus novedades en experiencias nupciales -como la posibilidad de celebrar bodas en globo o degustar minitartitas de queso- y por la diversidad de estilos y presupuestos representados, desde eventos exclusivos hasta celebraciones más sencillas e íntimas.

Con la satisfacción generalizada de expositores y visitantes, Bodasur 2025 reafirma su papel como escaparate del talento, la creatividad y la profesionalidad del sector nupcial andaluz, consolidando a Jerez como uno de los principales destinos del sur para la organización de eventos y celebraciones.