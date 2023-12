'La bodeguita de Pacheco': Política y Justicia

Pedro Pacheco nos abre las puertas de su rincón más íntimo, un antiguo aljibe en el jardín de su casa transformado en bodega, su refugio en el que pasa buena parte de su tiempo entre muchos recuerdos.

‘La bodeguita de Pacheco’ encierra entre sus paredes algunas joyas enológicas junto a secretos inconfesables de reuniones de amigos y personalidades, entre ellas varios presidentes de Gobierno que han compartido con el exalcalde jerezano confidencias sobre las que no suelta prenda nuestro anfitrión, que confiesa, no obstante, que mucho s de estos encuentros acabaron en baile con el que sacaron el brillo que lucen las losas de su refugio sagrado.

Vinos, libros, cuadros, carteles, fotografías, caricaturas y objetos curiosos, algunos adquiridos por él mismo y otros regalos de amigos, llenan este sanctasantórum que Pacheco muestra este audiovisual en seis entregas, un recorrido por sus grandes aficiones plagado de anécdotas que podrás ver hasta este sábado 23 de diciembre.

Política y Justicia

Llegamos a la sexta y última entrega de esta serie audiovisual, la dedicada a la política marcada por los pactos de investidura, la amnistía, no así el referéndum de autodeterminación de Cataluña, que según Pacheco, "no existe". La justicia también cobra protagonismo en el inicio de la legislatura con las acusaciones de 'lawfare', injerencia de los jueces en la política que no comparte. No te pierdas el final de esta interesante serie.