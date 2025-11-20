Bomberos de Jerez ayudan en la evacuación de dos ancianos en un incendio en El Puerto

Efectivos de bomberos durante las tareas de evacuación de los dos ancianos en el incendio en una vivienda en El Puerto

Efectivos de bomberos del Parque de Jerez participaron en las labores de rescate y evacuación de dos personas mayores en un incendio registrado en una vivienda particular del centro histórico de El Puerto de Santa María.

Según informa el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) en su cuenta ofical de la red X, el incidente se registró la tarde del miércoles 19 tras un aviso al servicio de emergencias en torno a las 16:30 horas de la tarde.

Siete efectivos del parques de El Puerto y Jerez acudieron en cuatro vehículos a la céntrica calle San Juan por un fuego localizado en la cocina del domiclio habitado por una pareja de ancianos.

El fuego se inició en la campana y propagó por el resto del mobiliario de la cocina. El humo afectó al resto de la casa.

Los inquilinos subieron sin resultar heridos a la azotea del edificio, donde esperaron a ser evacuados por el retén de bomberos.