La borrasca Claudia deja paso en Jerez a la primera masa de aire frío de la temporada

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio con lluvias abundantes y con ligeros chaparrones, como los que cayeron esta pasada noche y durante la mañana de hoy en Jerez de la Frontera y su campiña.

La previsión de la Aemet, según publica en su página web, es que los últimos coletazos de la borrasca 'Claudia' se hayan vivido ya en nuestra ciudad, en la que se registraron en las últimas horas trece incidencias por, principalmente, caídas de ramas de árboles y movimiento de material urbano.

A partir de la tarde del lunes y durante la jornada del martes se vivirá un periodo de transición, entre la retirada de la borrasca Claudia, un día de tiempo estable este martes, y la entrada ya el miércoles de una masa de aire fría que provocará un desplome térmico generalizado y la aparición de nieve y heladas en amplias zonas de la penísula.

Temperaturas mínimas de 4º en Jerez

Aquí, en Jerez de la Frontera y su zona rural, la incidencia más reseñable es el descenso de las temperaturas mínimas desde los 10º registrados este lunes a los 4º que se prevén la noche del viernes.

Esta masa de aire fría procedente del ártico se asentará en nuestro territorio desde el jueves hasta, al menos, el inicio de la próxima semana.

Las temperaturas máximas también caerán desde los 20º previstos durante la jornada de hoy lunes a los 14º que se prevén el viernes día 21.

Aviso amarillo en la costa gaditana y el Estrecho

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en las comarcas de la Sierra Norte y la Campiña de Sevilla, que estará vigente hasta las 12:00 horas de este lunes.

Emergencias 112 Andalucía ha informado en sus redes sociales de que este aviso se suma al activado del mismo nivel en el Estrecho y litoral de Cádiz.

En el caso de los avisos en la provincia gaditana, las lluvias pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormentas ocasionales.