Como muchos otros británicos que residen fuera de su tierra natal, Gerry Rylance piensa que el 'Brexit' no va a cambiar su vida. "Todo sigue igual, al menos mientras dure el periodo transitorio", explica este inglés afincado desde principios de los ochenta en Jerez, donde regenta la academia Tenidiomas.

Aunque Reino Unido dejará oficialmente de ser un Estado miembro de la Unión Europea este sábado, 1 de febrero, la salida no tendrá efectos hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha prevista para la conclusión del periodo de transición siempre que no se prorrogue.

De hecho, Rylance atendía ayer sus obligaciones profesionales en su academia de la calle Caracuel como cualquier día corriente sin prestar demasiada atención a las posibles consecuencias de la decisión adoptada por sus compatriotas y que no comparte.

"Nadie fuera está a favor del 'Brexit'. Como cualquier británico que esté fuera del Reino Unido, estoy en contra, pero no nos dejaron votar", explica Rylance, quien asegura que tanto él como los profesores de la academia tienen ya su vida hecha en Jerez y, al margen de canjear la tarjeta de residente comunitario por la de no comunitario cuando llegue el momento, entiende que en poco más le afectará el divorcio.

"Creo que no va a ser tan oscuro como piensan algunos ni tan fácil como piensan otros, pero no va a ser un desastre ni pienso que vaya a cambiar mucho, aunque aún no se sabe nada", señala este súbdito británico.

Desde el punto de vista profesional, piensa que quizás la contratación de profesores británicos como ciudadanos no comunitarios puede ser un escollo en el futuro, pero en lo personal, de momento, no ve ningún inconveniente para seguir viajando a su país un par de veces al año con normalidad, ni siquiera para su hijo, que actualmente estudia un Master en Reino Unido