Búscate en la 4ª edición de 'Pedaleando Juntas' carrera solidaria contra el cáncer de mama en Jerez
Búscate en la 4ª edición de 'Pedaleando Juntas' carrera solidaria contra el cáncer de mama en Jerez / Manuel Aranda

Búscate en la 4ª edición de 'Pedaleando Juntas' celebrada en Jerez

La carrera solidaria y no competitiva de 8 kilómetros está organizada por la Asociación de Mujeres Mastectomizadas AMMA.

Vídeo: Salida de la IV Edición de Pedaleando Juntas

La 4 Edición de la Carrera Solidaria Contra el Cáncer de Mama ‘Pedaleando juntas’, organizada por la Asociación de Mujeres Mastectomizadas AMMA , ha congregado este sábado a decenas de participantes en su salida desde el Activa Club.

La jornada solidaria, lúdica y deportiva contó con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y de las siguientes entidades: Clínica Beiman, Activa Club, Club MTB y Atletismo Beiman.

