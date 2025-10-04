Búscate en la 4ª edición de 'Pedaleando Juntas' celebrada en Jerez

La 4 Edición de la Carrera Solidaria Contra el Cáncer de Mama ‘Pedaleando juntas’, organizada por la Asociación de Mujeres Mastectomizadas AMMA , ha congregado este sábado a decenas de participantes en su salida desde el Activa Club.
La jornada solidaria, lúdica y deportiva contó con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y de las siguientes entidades: Clínica Beiman, Activa Club, Club MTB y Atletismo Beiman.
