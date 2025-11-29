Jerez
Programación de la Navidad 2025
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025
Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero

Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez del viernes 28 de noviembre de 2025

Los grupos de Ana Fernández y Ángel Torres y A tu aire animaron la tarde noche.

Estas son las zambombas en Jerez y otros festejos los días 29 y 30 de noviembre

Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025
1/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
2/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
3/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
4/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
5/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
6/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
7/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
8/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
9/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
10/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
11/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
12/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
13/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
14/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
15/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
16/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
17/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
18/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
19/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero
20/20 Búscate en las zambombas de Plaza Canterbury de Jerez de viernes 28 de noviembre de 2025 / Rocío Cordero

