Acaba con una hemorragia cerebral tras caerse en la acera

Miguel Campos tiene 68 años y es jubilado de la Guardia Civil. El pasado 4 de diciembre vivió el comienzo de los peores días de su vida. Caminando por Parquesur (zona de Puertas del Sur) tropezó con una de esas losas de hormigón de grandes dimensiones que estaba levantada y cayó. Es algo habitual en las aceras de Jerez. Tuvo la mala suerte de darse un fortísimo golpe en la cabeza. A partir de entonces, desde ese mismo día, comenzó a tener problemas de equilibrio y pérdida de funciones tales como el control de esfínteres.

Dos días después, el 7 de diciembre, fue sometido a un TAC en el hospital de Jerez y se le diagnosticó una hemorragia cerebral. De forma inmediata fue remitido al hospital Puerta del Mar de Cádiz donde el pasado día 9 de diciembre, a las 16 horas, fue sometido a una operación. "Me abrieron el cráneo, es decir, me lo trepanaron con un orificio de 18 centímetros. Una vez que tuvieron acceso me sacaron del interior de la cabeza 28 centilitros de sangre”.

“La operación fue con anestesia local -relata- ya que el médico tenía que estar hablando conmigo para comprobar que todo se iba desarrollando bien”. Los efectos de la operación fueron inmediatos. Poco a poco a comenzado a recuperar sus funciones motoras junto con las demás que se vieron alteradas por la hemorragia cerebral.

“La verdad es que he vuelto a la vida a pesar de que ese túnel de luz del que muchas personas hablan cuando han estado cerca de la muerte yo ya puedo decir que también lo he visto”, dice a este medio este conocido reseñador de Jerez, que tiene 1,8 millones de seguidores que siguen sus consejos en lo que a visitas a Jerez y a sus negocios hosteleros se refiere.

Entre sus intenciones no está iniciar acciones legales contra el Ayuntamiento en los tribunales aunque sí exigir que el seguro municipal se haga cargo los daños y perjuicios que ha sufrido tras este terrible accidente. “Se trata de un accidente grave junto con una negligencia igualmente grave”. Además, apunta a este medio, “en esta zona se han padecido ya del orden de 17 caídas”.