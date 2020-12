"Los calabozos están mejor que las habitaciones de los pacientes oncológicos"

Durante esta pandemia por el coronavirus, el hospital de Jerez ha tenido que reorganizar sus recursos para poder atender a la población positiva en Covid-19, con el objetivo de aislarlas de otras patologías. Para ello, hay especialidades que han tenido que cambiar de planta, como es el caso de Oncología.

Una familia denuncia que las instalaciones que se han adaptado para los pacientes oncológicos “no son las más adecuadas” para estas enfermedades, puesto que “esto parece Chernobil”. “Mi padre –un señor de 60 años– ha ingresado en dos ocasiones en un corto periodo de tiempo por un cáncer, una dichosa enfermedad no menos peligrosa que el Covid. En el segundo ingreso no quería ir y aguantó mucho en casa, pero no nos decía el motivo. Cuando vimos la habitación lo entendimos todo. Camas oxidadas, las ventanas no se cerraban bien, paredes con humedad, una ducha para toda la planta... Los calabozos están en mejores condiciones que las habitaciones de estos pacientes enfermos de cáncer”, denuncia un familiar.

El área sanitaria responde es “una ubicación temporal, como bien conocen los propios pacientes y profesionales, en la que cualquier deficiencia, como en otras zonas del hospital, deben ser comunicadas por los canales oficiales con el objetivo de buscar soluciones urgentes y eficaces. Para ello, el hospital cuenta con un servicio mantenimiento que acude en cuanto se traslada al personal de planta cualquier inconveniente”.