Madre Coraje y La Tarambana te animan a 'contagiarte' por el voluntariado

La ONG para el Desarrollo Madre Coraje y el grupo La Tarambana han presentado este jueves 15 de abril la campaña de voluntariado 'Contágiate de energía positiva'.

Esta campaña, financiada con la partida del IRPF de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, tiene como objetivo sensibilizar acerca de la importancia del voluntariado y animar a la ciudadanía a dedicar parte de su tiempo a serlo.

El acto de presentación, que se celebró en el exterior de la nave central de Madre Coraje con el fin de mantener distancias y medidas adecuadas por el Covid-19, contó con la participación de José Jiménez, Presidente de Madre Coraje, Isabel Palma, Responsable de Voluntariado de Madre Coraje, Dani Quiñones, de La Tarambana, y Rosa S. L., voluntaria de Madre Coraje.

Madre Coraje cuenta en la actualidad con más de 1.100 personas voluntarias en las más de 20 sedes que la entidad social tiene en España, pero el inicio de la pandemia hizo que parte del voluntariado de Madre Coraje, los mayores de 70 años, no hayan podido incorporarse a todas sus actividades, por ello la entidad lanza esta campaña como llamamiento a la sociedad.

"En la ciudad de Jerez contamos con 229 voluntarias y voluntarios. En toda la provincia, con más de 400. Nuestras acciones continúan a pesar de la pandemia ya que las colaboraciones con colectivos empobrecidas no han disminuido… todo lo contrario, la atención y el apoyo a colectivos en Perú y Mozambique se han visto incrementados por las necesidades sanitarias para hacer frente a esta pandemia global. Además, las colaboraciones con entidades cercanas también han aumentado. Por ello, la labor del voluntariado es esencial”, explica José Jiménez, Presidente de Madre Coraje.

"La campaña 'Contágiate de energía positiva’'surgió con la intención de darle un enfoque positivo a la palabra que más hemos pronunciado en este último año: Contagio. Por ello, en el spot que hoy presentamos mostramos el día a día de nuestro voluntariado a ritmo de energía y solidaridad", comenta Isabel Palma, Responsable de Voluntariado de Madre Coraje.

Madre Coraje ha contado para esta campaña con el Estudio La Bodega y con Dani Quiñones, de La Tarambana, quien ha adaptado parte de la letra de su canción 'Celebrando la locura de la vida' al spot de Madre Coraje.

"En estos tiempos que corren tanto la música como la solidaridad son fundamentales, por eso no dudé en colaborar con Madre Coraje en esta campaña y lanzar el mensaje de levantarnos y mover los pies para contagiar la energía positiva", explica Quiñones.

El spot, además de con Quiñones, cuenta con la participación de voluntariado real de Madre Coraje, entre ellos con Rosa S. L., voluntaria de Madre Coraje en Jerez de la Frontera: "Soy voluntaria de Madre Coraje desde octubre pero parece que llevo toda la vida, por la estupenda acogida que recibí. Me brinda la oportunidad de usar mi tiempo libre de una forma útil, me ayuda a despejarme de las preocupaciones del día a día y me ha servido para conocer gente maravillosa. He aprendido sobre cómo funciona el mundo, sobre cosas que no queremos ver, pero están ahí.”

Recordemos que todas las acciones que las personas voluntarias pueden desarrollar en Madre Coraje persiguen importantes fines sociales en España, Perú y Mozambique, como la educación para el desarrollo en España, reutilización de prendas evitando más residuos, huertos solidarios para comedores sociales en España, el envío de ayuda humanitaria a comunidades empobrecidas de Perú, y la puesta en marcha de proyectos de desarrollo en Mozambique y Perú.