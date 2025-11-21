Programación
Guía de las zambombas 2025

Campaña de Voluntariado Express España hasta las 18:00 horas para abrigar a 900 Personas sin Hogar de Jerez y 24 ciudades más

También se pretende facilitar el acceso a una vivienda a otras 30 personas

Campaña de Voluntariado Express.
Campaña de Voluntariado Express.

Voluntariado Express tiene en marcha su campaña Invierno 2025 con el objetivo de abrigar hoy (viernes 21 Noviembre) a 900 Personas sin hogar en 25 ciudades de España, entre ellas Jerez, y facilitar el acceso a una vivienda a otras 30 personas.

El punto de encuentro en Jerez es Cabrera Asesores, C/ Santa María, 19 - 2A, 11402, Jerez de la frontera

DONA SOLO HOY hasta las 18:00 horas.

Este año el objetivo del Voluntariado Express («VX») sigue siendo doble:

1. ABRIGAR A 900 PERSONAS SIN HOGAR

2. FACILITAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DE FORMA PERMANENTE A 30 PERSONAS SIN HOGAR.

Objetivo 2025: Voluntariado Express a través de la fundación Tutechô (VX es patrono de la fundación) quiere facilitar un hogar y un acompañamiento especializado a 30 personas que se encuentren en situación de sinhogarismo.

El cálculo para atender a una persona al año es de 1.700€ de media (coste anual por residente en una vivienda de tu TECHÔ).

La Fundación tuTECHÔ es una entidad filantrópica independiente que forma parte del ecosistema tuTECHÔ, creado para erradicar el sinhogarismo y promover vidas dignas. Mientras la SOCIMI social gestiona viviendas, la Fundación canaliza recursos, voluntariado y apoyo emocional. Sus tres ejes estratégicos son: facilitar el acceso a viviendas seguras y sostenibles para personas vulnerables; fortalecer a las entidades sociales que trabajan en primera línea mediante acompañamiento y programas de integración; y apoyar a personas que aún viven en la calle, ofreciendo escucha activa, vínculos y espacios de acogida.

También te puede interesar

Lo último

stats