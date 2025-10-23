El Campus de la UCA en Jerez enseña sus servicios y recursos al alumnado en 'Aula Abierta'

Una de las mesas informativas instaladas en el Campus de Jerez en 'Aula abierta', la feria informativa dirigida al estudiantado

La Universidad de Cádiz, a través de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, ha celebrado la actividad Aula Abierta, un encuentro dirigido al estudiantado del Campus de Jerez con el objetivo de dar a conocer los servicios, organizaciones y recursos que ofrece la UCA.

El acto inaugural de esta feria informativa, desarrollado en el patio del aulario del Campus de Jerez, ha contado con la presencia de Antonio Rafael Peña, delegado del rector en el Campus de Jerez, y de José Antonio López, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.

La organización ha corrido a cargo de la vicedecana de Estudiantes, Esther Simancas.

Durante la jornada han participado diferentes servicios y entidades universitarias, entre ellos la Biblioteca del Campus de Jerez, la Cátedra de Emprendedores, el Consejo de Estudiantes (CEUCA), la Dirección de Diversidad e Inclusión, ESN (Erasmus Student Network), Fórmula Gades, la Oficina del Estudiante, el Servicio de Atención Psicológica (SAP), el Servicio de Extensión Universitaria, la Unidad de Igualdad entre Hombres y Mujeres, así como la Tuna y la Tuna Femenina de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.

En las diferentes mesas informativas se han explicado los servicios ofertados y se han celebrado diversas pruebas para fomentar la participación del alumnado, permitiéndoles demostrar su nivel de conocimiento sobre los recursos y oportunidades que ofrece la UCA.

En palabras de Antonio Rafael Peña, “esta iniciativa permite dar visibilidad al Campus de Jerez y acercar a los estudiantes la diversidad de servicios y oportunidades que ofrece la Universidad de Cádiz”. Por su parte, José Antonio López ha destacado que “el objetivo de la actividad es que el alumnado conozca las diferentes organizaciones e instituciones de la UCA, los recursos de apoyo disponibles y los espacios a los que acudir si necesitan ayuda. La feria ha contado con representación de distintas áreas, con el propósito de crear sinergias que faciliten a los estudiantes un desarrollo integral de su formación”.

Con esta actividad, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación refuerza su compromiso con la vida universitaria, la integración del alumnado y el desarrollo académico y personal de los estudiantes del Campus de Jerez.