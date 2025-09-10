Así canta Jerez en Navidad 'la lía' en la larguísima cola para comprar las entradas de su espectáculo: "No se les ocurre otra cosa..."

El fervor jerezano por la Navidad es irrefutable y deja estampas singulares en pleno mes de septiembre, cuando apenas los más pequeños comienzan las clases. Una de ellas es la formación de una larguísima cola en la taquilla del Teatro Villamarta de Jerez. Centenares de personas guardaron cola desde la madrugada para adquirir las entradas de los espectáculos de Navidad. La mayoría, no quería quedarse sin su ticket para disfrutar en el coliseo jerezano de ‘Así le canta Jerez a la Navidad’. Y es que el riesgo de quedarse sin ellas era real.

La sorpresa para muchas personas de las que guardaban cola tuvo lugar cuando Luis de Periquín, director de ‘Así le canta Jerez a la Navidad’, junto con otros miembros del grupo se presentaron allí. En redes, diferentes vídeos recogen la escena en la que los artistas se encuentran en calle Bodegones entonando algunos de sus populares éxitos. Por supuesto, acompañaron a las palmas y más de uno se animó a bailar. Sin duda, fue una gran forma de hacer la espera mucho más agradable, ya que hubo algún que otro momento de tensión poco más que anecdótico entre quienes esperaban.

Los componentes del grupo se fotografiaron con sus fieles seguidores manifestando su agradecimiento ante el impresionante apoyo de su propuesta artística navideña. “Teníamos que ir a agradecer a la gente todo eso. No me considero artista, soy sólo un músico con mucha disciplina y esfuerzo, pero para mí esto es un premio, viendo esa gratitud que he visto. Todo esto te da fuerza para seguir trabajando, y sinceramente, estoy deseando que llegue ya la fecha y darlo todo", aseguraba Luis de Periquín a Fran Pereira, en Diario de Jerez.

“Así canta Jerez en Navidad arrasa en ventas provocando colas interminables y no se le ocurre otra cosa que irse a la cola a cantarle a la gente. Ole oeeee!! Viva Jeré”, publica el jerezano Francisco Javier Zuasti en su cuenta de la red social X, junto a un fragmento de la inesperada visita del grupo a la cola.

Por primera vez esta formación que dirigida por Luis de Periquín ofrecerá dos días con doble sesión, para responder así a la enorme demanda existente en la ciudad y que también triunfa más allá de las fronteras de Jerez.