Los trabajadores de Holcim han protagonizado este sábado una caravana-protesta por la ciudad con el objetivo de denunciar el ERE propuesto por la empresa. Pasadas las diez y media de la mañana, los trabajadores salieron de la 'explanada de los cacharritos' y estuvieron recorriendo la ciudad hasta las doce, cuando se leyó un manifiesto como cierre de la manifestación: "Cuando ya creíamos que no podía rebajarnos más en el sueldo y aumentarnos más en jornada, nos venden la moto de que somos la peor fábrica de grupo".

"Todo es mentira. Sólo quieren obtener dividendos y seguir bajando costes. No estamos dispuestos a ser parte de esta burla que lleva a que se pierda la industria en Jerez. 300 puestos perdidos de familias que tendrán que huir a otros lugares para seguir adelante. Porque Jerez será parte del pasado. Donde hubo riqueza, sólo quedará pobreza", leyó uno de los trabajadores afectados.

La plantilla espera que "las autoridades vean el cúmulo de mentiras que cuenta la compañía y no permitan que sigan traficando con nuestras vidas y aprovechándose de subvenciones que de verdad no se podrían utilizar para otras empresas comprometidas. No al ERE. Sí a la vida".

Cabe recordar que trabajadores y empresa mantuvieron una reunión este jueves en la que el comité de empresa exigió la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), argumentado que tras estudiar la documentación aportada "no se dan razones que justifique la medida basada en cuestiones productivas y organizativas, como exigen el Estatuto de los Trabajadores".

Además, solicitó a la empresa que aportara "otras informaciones que no han incluido y que desvirtúan las razones que esgrimen para justificar el cierre de la planta de elabora de clinker". Empresa y trabajadores han acordado continuar con el proceso de consulta los próximos días 10 y 11 de febrero. A mediados de enero la empresa Holcim (LafargeHolcim) comunicó a sus empleados la intención de comenzar un periodo de consultas en el "marco de un despido colectivo".