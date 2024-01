La carrera solidaria por la pequeña Valentina, todo un éxito

Aprovechando la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, 27 centros educativos de la ciudad se sumaron ayer al reto promovido por la familia de Valentina, una pequeña jerezana de 3 años que padece una enfermedad rara.

Dicho reto consistía en una carrera solidaria cuya recaudación iba destinada a la Asociación 'Un grito a la esperanza FOP' que investiga la denominada Fibrodisplasia osificante progresiva, que afecta a una de cada dos millones de personas, una de ellas Valentina.

La carrera solidaria 'Para que Valentina no deje de correr', ha contado con una amplia participación, de hecho, se han contabilizado más de 10.000 alumnos inscritos procedentes de diferentes colegios de la ciudad, que han aportado su pequeña cantidad para que la familia pueda facilitar la investigación de esta enfermedad, a través de ensayos clínicos.

La iniciativa se ha desarrollado mayormente en el interior de los centros educativos, donde el alumnado, de todas las edades, ha realizado esta actividad física benéfica. Pero también, había programado un acto colectivo en la Alameda Vieja, hasta donde se han desplazado también algunos colegios.

Al término de la misma, Tamara Romero, madre de Valentina, ha declarado que "como madre me quedo con la carita de todos los niños preguntando por Valentina, las pancartas, la ilusión de los niños y la marea verde que hemos hecho con tantas personas. Ha sido maravilloso y estamos todavía en una nube".

También estoy "orgullosa de haber cumplido un objetivo. No me va a parar nadie aunque me cueste la vida para que mi vida llegue a ser libre".

"Quiero dar las gracias a todo Jerez, pero también a ciudades como Medina, Paterna, Estella y a todas las personas y comunidades educativas por su esfuerzo solidario, por su unión y su paz. Como madre no tengo palabras", concluyó.