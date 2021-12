Alumnos del Instituto Andrés Benítez escriben cartas de Navidad a los ancianos de las residencias

“Hola. Vengo a desearte muchas felicidades en estos tiempos difíciles. No todo es como antes. Ahora, en mi casa, hay dos sillas vacías en la mesa y sé lo que sientes. Entonces, me pongo en tu lugar para sacarte una sonrisa de oreja a oreja. Porque tu felicidad complementa la mía”.

Así comienza la carta que una alumna de tercero de ESO del Instituto Andrés Benítez le ha dirigido a algún mayor jerezano que vive solo, reside en un geriátrico o se encuentra ingresado en el Hospital. Su misiva forma parte de una iniciativa diseñada por este centro educativo a través del programa ‘Escuela: espacio de Paz’ para transmitir ánimo y afecto a estas personas mayores en estos días cercanos a la Navidad. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez puesto que las cartas están siendo también repartidas a algunos de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio.

Precisamente, en la mañana de este martes un grupo de alumnos de tercero y cuarto de Secundaria de este centro se han dirigido al Asilo de San José para entregar algunos de estos escritos a los ancianos que son atendidos en esta residencia municipal. También hicieron lo mismo la semana pasada en la residencia geriátrica del hospital San Juan Grande y está previsto que en esta semana se haga también un reparto entre algunos ingresados del Hospital de Jerez.

Fue un emotivo acto donde, incluso, los jóvenes se arrancaron cantando algunos villancicos dedicados a los residentes. Según se apunta desde el centro, han sido más de 160 cartas las realizadas por alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional que serán repartidas en estos días.

Los alumnos han podido escribir libremente sus pensamientos y reflexiones sobre la Navidad, la vida en soledad o los problemas de salud. Una alumna de Bachillerato, por ejemplo, hace la siguiente reflexión sobre la soledad: “La soledad realmente es cuestión de sentirnos bien y reconfortados con nosotros mismos, ya que muchas veces nos sentimos solos a pesar de estar rodeados de gente”.

Los jóvenes remitentes mandan consejos a sus anónimos receptores. En una de las cartas, se puede leer: “Dicen que los niños ven el mundo de manera maravillosa porque, para ello, todo es nuevo y por descubrir y es apasionante. Me gustaría que eso te ayudara a ver el mundo con los ojos de un niño, que le enseñe a recuperar tu propia juventud”. Y en otra le piden que recuerde siempre “levantarte con una hermosa sonrisa”.

Incluso, dedican unas líneas para recordar a sus abuelos y contar algunas de sus vivencias con ellos en estas fechas. Un alumno relata: “Recuerdo que cuando mi abuelo estaba en su cuarto, yo iba con él y me sentaba a los pies de su cama. Siempre le contaba mis cosas y él me miraba, sonreía y me ayudaba dándome consejos. Para mí, mis abuelos han sido lo más importante en mi vida y siempre los tendré presentes”.

No faltan las palabras de ánimo y aliento en estos escritos, como las de alumna que les invita a “que luches” a pesar de los malos tiempos. “Sé valiente porque tus manos, tu historia y tu vida valen la pena. Muchas veces se nos olvida que la vida es bonita y que es el mejor regalo”, le añade. Otro alumno le recuerda a su lector que “todos somos especiales” y hay quien le apunta que “quiero que sepas que estas Navidades no estás solo”. “Eres fuerte y me siento orgullosa de ti. Se que a veces no es fácil, pero para eso estoy aquí y siempre te tendré presente”.

Hay quien se permite la licencia de llamar "wuelo" o "wuela” al receptor de la carta porque “es más gitano”. Otra alumna pide disculpas por “no escribir muy bien, aunque en mi instituto digan lo contrario” por lo que opta por hacer un dibujo a modo de regalo. Y hay quien acaba su carta con el tradicional villancico de ‘Calle de San Francisco” porque, como uno de ellos dice en sus cartas, estos jóvenes no quieren que ningún anciano camine "muy triste y afligío".