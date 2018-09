Los carteles que aún están libres

Restan 262 días para el 26 de mayo de 2019, fecha en la que se celebrarán las undécimas elecciones municipales del actual periodo democrático. A día de hoy, es pronto para saber el número total de partidos que concurrirán, aunque podría alcanzarse la decena, un número que solo sería superado por la convocatoria de 2011 donde hubo 11 papeletas e igualaría a la de 2015.

Dentro del grupo de partidos con representación plenaria, PP y PSOE fueron los más tempraneras a la hora de elegir sus alcaldables. Mientras, el trío conformado por Podemos, Izquierda Unida y Ganemos aún tienen que ponerse de acuerdo sobre si acuden juntos u optan por ir por separado; ahora bien, las dos primeras formaciones están próximas a cerrar un acuerdo al que se quiere invitar a la tercera para que se sume. Finalmente, Ciudadanos esperará a principios de 2019 para elegir a su cabeza de cartel.

PSOE

A mediados del pasado mes de mayo, el partido confirmó lo obvio: la alcaldesa, Mamen Sánchez, volverá a repetir como cabeza de cartel en unas elecciones municipales. No obstante, en el partido no se prevé, a día de hoy, que haya grandes sorpresas en el grupo que la acompañe en los puestos de salida de la lista. Se da por casi seguro, aunque en política todo es posible, que repetirá todo su gobierno en lugares de privilegio. Y la única duda estriba en la continuidad de Isabel Armario, que ha estado desvinculada de responsabilidad de gobierno durante todo en este mandato.

El sistema de elección de la lista ha variado, a tenor de los nuevos estatutos del partido tras el último congreso federal. Así, si antes en una agrupación como la de Jerez la ejecutiva provincial tenía la última palabra, ahora serán los militantes los que la decidirán mediante un sistema de listas abiertas. Ahora bien, la ejecutiva local, tras oír la candidata, podrá realizar una propuesta; pero también podrá confeccionarla cualquier militante por lo que las que se presenten se elegirán en asamblea. Recientemente, en una entrevista con este periódico, la alcaldesa explicó no solo que seguía contando con todo su gobierno pero la ejecutiva local salida del último congreso local también se tendría que ver "reflejada" en la lista.

PP

Antonio Saldaña lleva ya varios meses de precampaña a sus espaldas. Desde que fue elegido candidato el pasado mes de febrero asumió ser cabeza visible del partido en la ciudad y no ha perdido oportunidad para vender su mensaje. Precisamente, a lo largo de este mes tiene previsto dar un impulso a la campaña que presentó hace unos meses con el lema 'Jerez capital'. En cuestión de semanas, presentará a las personas que coordinarán las distintas áreas en las que se divide esta idea que es la base de su programa electoral. Se anunciarán entonces algunos fichajes aunque el partido aún es reacio a decir nombres públicamente.

También está por ver si habrá bajas respecto a la candidatura que presentó en 2015. Eso sí, a la ya conocida de María José García-Pelayo -que podría ir en algún puesto de manera testimonial- se prevé también la de Lidia Menacho, secretaria local de la formación, que ha dado un paso al lado en su actividad política por motivos laborales.

Ganemos, iu y podemos

En este mes se quiere encauzar el acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida para concurrir juntos a los comicios locales del año próximo. Ambos partidos coinciden en señalar que las conversaciones van por buen camino y que, incluso, las "líneas programáticas" están prácticamente definidas. Incluso, ya se ha decidido que se concurrirá bajo la fórmula de la coalición de partidos para que, de este modo, las formaciones no pierdan su autonomía. No en vano, durante este verano se ha seguido avanzando gracias a, entre otros factores, al acuerdo alcanzado a nivel autonómico. Además, en la tarde de ayer, Podemos celebró una asamblea para informar de los últimos avances de la negociación con Izquierda Unida.

En cambio, aún quedan aspectos importantes por configurar. La intención es que, una vez se concrete la "arquitectura" del órgano que regulará las relaciones entre ambas formaciones, tal y como la define uno de los consultados por este periódico, que se está terminando de diseñar en estos días, se proceda a invitar a otras formaciones a participar en la confluencia. Será en ese momento cuando se inicien los contactos con Ganemos, formación que, por contra, lleva meses haciendo invitaciones a buscar un entendimiento entre los partidos de izquierda. Eso sí, también se citará a grupos minoritarios como Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza.

En paralelo, Ganemos continúa su trabajo en el Ayuntamiento, y mientras espera la llamada de Podemos e IU, tiene previsto celebrar a finales de mes una asamblea donde, entre otros asuntos, se hablará de las elecciones de mayo. Esta fuerza tiene claro que quiere estar presente en 2019, ya sea junto a Podemos e IU o, si no fuera finalmente posible, en solitario.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que aún queda camino para cerrar una confluencia, las fuentes consultadas rehuyen hablar de candidatos y, por ende, de las cuotas que cada uno tendrá en el listado de elegibles. Sí está claro que la designación se haría mediante primarias una vez se concreten los partidos que integrarían la coalición pero no es descartable que se intente alcanzar un candidato de consenso para evitar fricciones internas nada más comenzar. Aunque ambas formaciones eviten dar nombres, tanto Raúl Ruiz-Berdejo (IU) como Ángel Cardiel (Podemos) están en las quinielas como posibles alcaldables.

Ciudadanos

No será hasta enero o febrero cuando Ciudadanos nombre candidato. Al menos, estos son los planes que sigue teniendo la formación naranja, un calendario que se marcó hace más de un año. Eso sí, la designación de su cabeza de cartel en Jerez no se hará mediante sistema de primarias ya que, según los estatutos, el partido no alcanza el número de militantes necesario -se tiene establecido en 400, condición que sí se cumple en otras ciudades como Sevilla o Málaga-. Por este motivo, el cabeza de cartel será elegido por el comité ejecutivo de la formación. Mientras tanto, el portavoz municipal, Carlos Pérez, sigue mostrando su disposición a ser nuevamente cabeza de cartel.

Otros partidos

Entre los aspirantes a conseguir la difícil representación plenaria se encuentra Jerezanos en Acción, que se dio a conocer el año pasado y que ya cuenta, incluso, con candidato, que será Álvaro de la Calle. También ha mostrado su predisposición a presentar su lista en Jerez Andalucía por Sí, que pretende ser heredero del discurso andalucista. Por el momento no ha anunciado alcaldable.

Sí lo ha hecho una semidesconocida formación constituida en Málaga hace cinco años con un ideario de corte liberal, Democracia y Libertad Popular, que a mediados del pasado mes anunció que concurrirá a las elecciones con Fernando Ruano, conocido por sus apariciones televisivas, como candidato en Jerez . Y es previsible que el Partido Comunista de los Pueblos de España, Vox e Iniciativa Progresista Jerezana (IPJ) también tengan su papeleta en las mesas electorales que se constituyan el 26 de mayo. No lo harán, por contra, formaciones ya desaparecidas como UPYD y Foro Ciudadano.