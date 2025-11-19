La Casa Real, presente en el entierro de Álvaro Domecq Romero en Jerez

La muerte de Álvaro Domecq Romero ha conmovido a la ciudad, al mundo ecuestre, del toreo, bodeguero y a propia Casa Real. Durante el funeral del rejoneador jerezano y fundador de la Real Escuela del Arte Ecuestre se ha visto una corona de flores blancas enviadas por las infantas Elena y Cristina, "con todo nuestro cariño", y del rey emérito Juan Carlos I. La relación de Álvaro Domecq con la Casa Real ha sido siempre maravillosa, y en este último adiós no han querido dejar de acompañar al ilustre jerezano.