Sólo dos casetas del Real no han sido ocupadas y serán utilizadas como terrazas

La alcaldesa Mamen Sánchez y el delegado de Fiestas, Rubén Pérez, entre otros miembros del gobierno, han visitado este viernes el parque González Hontoria para comprobar cómo está el Real a poco más de 24 horas para la inauguración del alumbrado.

Preguntado por si finalmente se han quedado casetas vacías, el responsable municipal de Fiestas ha asegurado que "en la Feria no queda absolutamente nada vacío". Si bien ha reconocido que "por temas de última hora han quedado dos que no han ocupado y los adjudicatarios han renunciado". En ambos casos, se ha optado por la alternativa que ya anunció Mamen Sánchez y se ha hablado "con las casetas vecinas para que las utilicen como como terraza, con lo cual la van a decorar también y van a quedar bonitas". "En nuestra Feria pues no va a haber absolutamente ningún espacio vacío", ha recalcado Rubén Pérez.

Respecto al montaje de las casetas, tras reconocer este jueves algunos caseteros que llevaban retrasos, el delegado de Fiestas ha explicado que "hay mucha casuística. Son 177 casetas y cada uno tiene una problemática". Aun así, "los hay que que tienen ya todo perfectamente a punto y los hay que les está costando más".

Al hilo de este asunto, Rubén Pérez ha recordado que desde el Ayuntamiento "autorizamos el montaje a partir del Lunes Santo. Desde ese día ya empezaron a montar algunas casetas y, por supuesto, estaban mucho más adelantadas". No obstante, "cada casetero tiene su ritmo y la casuística con suministros o servicios, etc.". A pesar de todo, el delegado ha confiado en que esté todo "resuelto en breve" y las "casetas todas operativas" para la inauguración del alumbrado.

Por último, ha comentado que ya se ha aprobado en junta de gobierno que este mismo viernes pueda haber comidas en el Real. "Hay muchas casetas que tienen interés en inaugurar. Es algo tradicional y siempre se se ha hecho desde los viernes, y le hemos dado carta de naturaleza", ha concluido.