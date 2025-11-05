El Casino Jerezano celebra su 175 aniversario con una cena conmemorativa

El Casino Jerezano celebró el pasado fin de semana una de las citas más significativas de su dilatada trayectoria: la cena conmemorativa del 175 aniversario de su fundación, una efeméride que pone en valor la vigencia y el legado de esta institución emblemática en la vida social y cultural de Jerez de la Frontera.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de Sherry Golf Jerez, donde se dieron cita más de un centenar de socios, autoridades y representantes de la sociedad jerezana para rendir homenaje a una historia que se remonta a 1850, y que ha permanecido ininterrumpida durante 175 años como espacio de encuentro, diálogo y proyección cultural.

Durante la velada, marcada por la elegancia y la emoción, se destacó la trascendencia histórica del Casino en la construcción del tejido social de la ciudad. Se recordó su papel como foro de convivencia y pensamiento, así como su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos manteniendo su esencia y espíritu fundacional.

Apoyo a la Asociación de Reyes Magos de Jerez

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega de un donativo solidario a la Asociación de Reyes Magos de Jerez, una entidad que encarna cada año los valores de la ilusión y la generosidad en las fiestas navideñas. El gesto fue recibido con gran cariño por el público y simboliza el compromiso social del Casino Jerezano con las causas benéficas de la ciudad.

El donativo fue recogido por Ana Belén Morillo, quien este año encarnará la figura de Melchor en la tradicional Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos de la Ilusión, que recorrerá las calles de Jerez el próximo 5 de enero de 2026. Su presencia aportó un toque de emoción y esperanza a la velada, reforzando el espíritu solidario que caracteriza a la institución.

La cena de gala se desarrolló en un ambiente distendido y de hermandad, donde los asistentes compartieron recuerdos, brindis y palabras de gratitud hacia una entidad que ha sido testigo de los grandes hitos de la historia contemporánea de Jerez.

Desde la directiva del Casino se subrayó el valor humano y patrimonial que representa la entidad, destacando el compromiso de sus socios por mantener vivo un proyecto que, tras casi dos siglos, continúa siendo sinónimo de cultura, elegancia y convivencia.

El 175 aniversario del Casino Jerezano se enmarca dentro de un programa conmemorativo que se extenderá durante los próximos meses, con actos institucionales, exposiciones, conferencias y actividades culturales orientadas a resaltar el papel del Casino en la construcción de la identidad jerezana.

La noche concluyó con un brindis por el futuro y el deseo compartido de seguir proyectando la historia del Casino Jerezano hacia las nuevas generaciones, reafirmando su compromiso con una Jerez abierta, participativa y cultural, que mira con orgullo hacia el horizonte de Jerez 2031.