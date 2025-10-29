Cazado un conductor que circulaba a 255 km/h por la autovía de Jerez a Los Barrios

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cádiz, han procedido a la investigación del conductor de un turismo que fue captado en un control de velocidad circulando a 255 km/h en un tramo de vía limitado a 120 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado día 10 de octubre de 2025 a las 9:43 horas, durante un servicio de control de velocidad establecido en la autovía A-381 (que comunica Jerez con Los Barrios). En concreto, fue interceptado en el término municipal de Medina Sidonia y partido judicial de Chiclana de la Frontera (Cádiz), cuando el conductor de un turismo, que circulaba en sentido decreciente, fue captado circulando a 255 km/h.

Agentes pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Jerez de la Frontera, tras interceptar el vehículo, han investigado a su conductor "por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379 del Código Penal (exceso de velocidad), castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, o con la multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días". Asimismo, se contempla "la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año hasta cuatro años".