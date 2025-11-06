Cedown presenta este viernes 7 de noviembre una nueva edición de su calendario solidario

Cedown presentará su Calendario Solidario 2026, el próximo viernes 7 de noviembre a partir de las 8 de la tarde, en la Sala Auditorio Audiovisual de los Museos de la Atalaya.

El calendario de este año muestra 14 estampas con la autoría del fotógrafo jerezano Miguel Ángel Castaño. Los verdaderos protagonistas de la obra, los chicos y jóvenes de Cedown, protagonizan un llamamiento a la sociedad para hacerse visibles como protagonistas de su futuro.

El trabajo realizado será presentado mediante un making off editado por José Antonio Capote. El acto será presentado por José Ramón Alcalá-Zamora Pérez, responsable de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad (OMAD).

La organización confía que el acto será del agrado de todos, contando además con alguna sorpresa. Se espera la asistencia de todos los patrocinadores que hacen posible la edición de este año: Caetano Fórmula, El Corte Inglés, Inmobiliaria Fonkal, Alcampo, Cadimar, Cadimar Vehículos Industriales, Limpiezas Reyes, Caetano Motors, Barca Pizza, Diputación de Cádiz, Colegio oficial de gestores de Sevilla y Ebro Foods (SOS).

De la misma manera se espera la asistencia de aquellas entidades y personas que, con su ayuda hacen posible la presentación y edición de esta publicación. Destacan entre todos ellos el Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez y el Diario de Jerez.

Cedown, agradece públicamente a aquellas entidades, empresas y particulares que hacen posible la edición de esta obra sin dejar de nombrar la colaboración al Alcázar de Jerez, Albarizuela, Caixabank,Asociación Fenix, Mortis Draco y Castillo de Santiago. Al mismo tiempohacemos un llamamiento ciudadano para que colaboren con su adquisición; ya que los recursos económicos que se obtengan irán destinados a la financiación de los programas educativos y formativos que Cedown tiene en funcionamiento.