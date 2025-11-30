El Centro Comunitario Intercultural Marco Marchioni acoge el XIII Encuentro Comunitario de la Zona Sur

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido el XIII Encuentro Comunitario de la Zona Sur, que se ha celebrado este año con el lema ‘El comercio de barrio teje la vida comunitaria’. El Centro Comunitario Intercultural Marco Marchioni ha acogido esta jornada de trabajo y convivencia, impulsada por el Proceso Comunitario de la Zona Sur, en la que han intervenido Francisco Morales Moreno, director de CEAin y Manuel de Torre Blanca, director territorial de la Fundación Don Bosco, reivindicando la labor que se viene desarrollado en Jerez para dar continuidad y fortaleza a los procesos comunitarios desde el convencimiento de que inciden en la cohesión y el desarrollo social del territorio.

La alcaldesa dado la bienvenida a una tarde de reflexión y convivencia, incidiendo en los valores del encuentro para seguir potenciando la colaboración entre la ciudadanía, recursos técnicos y representantes institucionales, y este año dando protagonismo al comercio local y el Mercado de Federico Mayo. María José García-Pelayo ha agradecido su compromiso y aportación a todas las personas y entidades implicadas en un Proceso Comunitario tan consolidado como es el de la Zona Sur, con una trayectoria histórica que lo convierte a día de hoy en referente a nivel nacional.

Por parte del equipo comunitario, se ha puesto en valor que el Proceso Comunitario es un trabajo continuo que requiere compromiso, empatía y esfuerzo conjunto, fundamental para garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de cualquier comunidad, por lo que el Encuentro Comunitario se convierte en una excelente oportunidad para visibilizar las relaciones armónicas y de apoyo mutuo, reconociendo la diversidad y promoviendo la inclusión y cohesión social.

Durante el encuentro, se han expuesto los avances realizados en la programación comunitaria y los retos para los próximos años con la implementación de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, y se han compartido las experiencias de las acciones comunitarias en dinamización de la ciudadanía, a cargo de la Asociación Teatro Mediazuela y la fotógrafa Tamara Pastora. Durante el encuentro, se ha presentado la iniciativa “Comercio de proximidad, la fuerza de lo cercano”, a cargo de Adecosur y comerciantes del Mercado de Abastos Federico Mayo, al que se da protagonismo en la campaña, para poner en valor el papel del comercio local como motor de identidad, economía sostenible y tejido social. El acto ha culminado con una zambomba popular, a cargo del grupo Voces de Nuestro Barrio.

El Proceso Comunitario se desarrolla en la Zona Sur a través de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+), promovido por el Ayuntamiento de Jerez, con CEAin como entidad dinamizadora y la implicación de Junta de Andalucía, Cáritas Diocesana, Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja, Fundación Don Bosco, Fundación Mornese, Universidad de Cádiz, y Policía Nacional, así como la colaboración de Fundación la Caixa, entidades y colectivos ciudadanos de la zona.

Cabe recordar que la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social es una actuación subvencionada con 8.621.965,44 euros para Jerez, dirigida a la elaboración de itinerarios de inclusión sociolaboral y que se financia con fondos propios de la Junta de Andalucía, estando cofinanciados por la Unión Europea, a través del Programa Operativo de Fondo Social Europeo 2021-2027, en un porcentaje del 85 por 100. Gracias a estos fondos, Jerez desarrolla el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que cuenta con cuatro ejes de acción, el de Desarrollo Económico y Comunitario Sostenible; el de Políticas Públicas para el Bienestar y la Cohesión Social; el de Mejora del Hábitat y la Convivencia; y el de Trabajo en Red e Innovación en la Intervención Social Comunitaria, y el objetivo conjunto de la consolidación de los procesos comunitarios, tanto Sur como Oeste-Picadueñas.