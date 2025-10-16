El certamen de armonías gastronómicas Copa Jerez Junior ya tiene finalistas

Ya se conocen los equipos clasificados para la gran final de la primera edición del concurso enogastronómico Copa Jerez Junior, una iniciativa que invita a jóvenes talentos de la gastronomía y el servicio de sala a demostrar su creatividad desarrollando el mejor maridaje con los Vinos de Jerez y Manzanilla.

Los equipos seleccionados, pertenecientes a las escuelas GASMA de Castellón, IES Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá, en Madrid y Basque Culinary Center, de San Sebastián defenderán sus propuestas el 21 de octubre en una emocionante final que tendrá lugar en Jerez. Allí, elaborarán sus recetas y argumentarán sus maridajes ante un jurado de reconocidos expertos del sector gastronómico.

Tras analizar las propuestas recibidas de 12 instituciones académicas de alto nivel, el comité técnico del Consejo Regulador ha elegido los cuatro maridajes finalistas atendiendo a criterios como la creatividad, la técnica empleada y la coherencia entre el plato y los vinos del Marco de Jerez.

Las propuestas seleccionadas destacan por su dominio técnico y su sensibilidad en la creación de armonías con los Vinos de Jerez. La selección ha valorado no solo la calidad culinaria, sino también el grado de integración entre cocina y sala, uno de los pilares fundamentales de Copa Jerez:

BASQUE CULINARY CENTER

Chef: Adriá Olives

Sumiller: Manuel de Santiago

Picantón de caserío en escabeche de Jerez

GASMA

Chef: Rodrigo Pareja

Sumiller: Andrés Hoyo

Entre dos mundos

GASMA

Chef: Adriá Olives

Sumiller: Manuel de Santiago

Pleito del Sherry

IES ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ALCALÁ

Chef: Eduardo Martín

Sumiller: César Ernesto Requejo

Escabeche cítrico al Sherry de sardina sobre tomate en textura y verduras encurtidas

Criterio, excelencia y experiencia: así es el jurado de Copa Jerez Junior

La final de Copa Jerez Junior reunirá a un jurado de excepción que aportará sus conocimientos sobre el mundo del jerez y una amplia experiencia profesional. En concreto, serán Carmen Aumesquet, Directoria de Promoción del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y la Manzanilla; José Ferrer, periodista de reconocida trayectoria y embajador gastronómico del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y la Manzanilla; León Griffioen, chef del restaurante Código de Barra, distinguido con una estrella Michelin; y Juan Ruiz Henestrosa, sumiller galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía.

Este jurado aportará una mirada experta al concurso, valorando no solo la técnica y creatividad de los equipos, sino también la capacidad de armonía y coherencia entre cocina, sala y vinos de Jerez.

La final se celebrará en la Escuela de Hostelería de Jerez de la Frontera y estará enmarcada en un completo programa formativo que permitirá a los finalistas sumergirse en la cultura vitivinícola del Marco de Jerez. Durante su estancia, podrán conocer de cerca el origen, la historia y las particularidades del sistema de crianza y envejecimiento de los Vinos de Jerez, así como descubrir el papel esencial de las bodegas y la riqueza de estilos que caracterizan a estos vinos únicos.

Además de la competición, los participantes asistirán a visitas técnicas, catas dirigidas y encuentros con profesionales del sector, en una experiencia que trasciende el concurso y se convierte en una auténtica inmersión en el universo del jerez.

El equipo vencedor del I Concurso Copa Jerez Junior recibirá una invitación para asistir a la Cumbre Gastronómica Madrid Fusión 2026, donde podrán aprender de grandes referentes de la cocina actual. Además, disfrutarán de una experiencia única: degustar el menú maridaje que representó a España en la final internacional de Copa Jerez 2025, elaborado por el restaurante Poncio WM.

Copa Jerez Competition

Copa Jerez Junior nace como la versión académica del prestigioso concurso internacional Copa Jerez, uno de los certámenes más reconocidos del panorama gastronómico, que cada dos años reúne a destacados chefs y sumilleres del mundo en torno a los Vinos de Jerez.

Esta nueva categoría formativa busca trasladar la excelencia y pasión por la armonía entre cocina y vino a las aulas, fomentando la innovación y el conocimiento entre las futuras generaciones de profesionales de la gastronomía.