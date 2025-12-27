El chef Jordi Carbonell se inspira en las recetas de la jerezana Fátima Ruiz de Lassaletta para el libro 'Itadakimasu, una Oda al Alimento'

Itadakimasu, en japonés, es una forma de expresar gratitud, respeto y humildad a todas las personas y procesos que intervienen antes de comernos cualquier alimento. El restaurante madrileño 'La Capa' albergó días atrás la presentación del libro 'Itadakimasu, una Oda al Alimento' de Primavera Ruiz.

"La idea de este libro surge durante la primera vendimia de Primavera Ruiz e Iván Arribas (fotógrafo del libro) hace tres años. En ese momento sintieron una vibración profunda con la tierra, el fruto, las personas y el alma. Primavera a través de su Studio, Al Pan Pan y al Vino Vino, trata de desarrollar proyectos que defiendan la Inteligencia Artesanal por encima de la Inteligencia Artificial. El mero hecho de comer o de beber le generan infinidad de preguntas que va resolviendo en el camino de la vida, desde un punto creativo-documental", apuntan desde Kluid Magazine.

Fátima Ruiz de Lassaletta. / Iván Arribas

Tomando la uva como hilo conductor, Primavera Ruiz (a quien se puede recordar, en los medios hípicos, como la joven capitana del Equipo Español de Volteo, en Jerez 2002) ha producido un libro que retrate lo que no se ve y que ponga en valor aspectos de nuestro sistema alimentario que significan cultura, tradición e identidad. El libro consta de cuatro capítulos y hablan del origen, la raíz de todo; el intercambio, lo que circula, lo que se comparte; la transformación, la chispa creativa y el alma, donde nacen las costumbres y los vínculos humanos.

Crétidos de la obra.

El texto del libro está escrito por el periodista Juan Roig Valor, mientras que el chef Jordi Carbonell cocinó recetas inspiradas en las publicadas por la autora jerezana Fátima Ruiz de Lassaletta, escogidas de sus libros 'Cocina, bodega y protocolo' (Peripecias Libros), así como de '...Y sabores de Jerez' y de 'Fogón y Bodega'.