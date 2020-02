Un alumno chino inscrito en los cursos que organiza el IFI (International Flamenco Institute) de Jerez, concretamente en el seminario de cante con el cantaor Ezequiel Benítez, se ha erigido en el primer efecto colateral de la ‘crisis del coronavirus’ de cara al próximo Festival de Jerez del día 24F al día 28F.

El nombre del alumno chino es Jiarong Taoy explica en un correo remitido al IFI que no puede venir por motivos relacionados con el brote de coronavirus. En dicho correo pide perdón y dice que no le gustaría preocupar a nadie al llegar a Jerez desde tal destino. Pese a todo se muestra optimista y destaca que piensa “que pronto pasará todo”. Según explica no puede conseguir el visado a tiempo, el vuelo ha sido cancelado y reconoce que lo último que desea es causar preocupación y stress en Jerez.

En su correo ruega que se pidan disculpas “al maestro Benítez (Ezequiel), pues tengo ganas de estudiar con él y ver su recital para la nueva grabación. Nos veremos el año que viene”.