El concejal del PP, Ignacio Martínez, ha asegurado este martes que la alcaldesa Mamen Sánchez mintió durante el ciberataque que sufrió el Ayuntamiento el pasado mes de octubre. Tras celebrarse dos sesiones de la Comisión de Auditoría y Transparencia, a petición de los populares, el edil ha destacado que en la última reunión se ha constatado que el PP "tenía razón".

"He sacado dos conclusiones claras en este asunto. La primera es que la crisis muy importante y compleja de resolver porque afectó de manera muy grave a todos los sistemas informáticos del Ayuntamiento", ha señalado Martínez, destacando la labor los técnicos municipales y del Centro Criptológico Nacional (CCN), órgano dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La segunda conclusión, es que "a raíz de los informes aportados por informática y CNN se demuestra de forma clara que el PP tenía razón en el cien por cien de los planteamientos que hicimos porque todo lo teníamos documentado". Asimismo, "la Comisión nos ha dado la razón en que gran parte de la crisis ha venido provocada porque el Ayuntamiento no aportó a informática la infraestructura suficiente y adecuada aunque repetidas veces el departamento de informática lo pidió".

Martínez ha hecho hincapié, igualmente, en que tras la Comisión "constatamos que teníamos razón y que la alcaldesa faltó a la verdad de forma consciente y reiterada y me duele que se nos insultó". Como muestra, el edil popular ha recordado que la alcaldesa, al principio del ataque, "dijo que tenía un certificado del CCN que certificaba que no había existido fuga de datos". "Nosotros dudábamos que existiese informe porque el tipo de virus, Emotet, crea puertas traseras, entra en los equipos y se lleva información y era muy difícil que el CNN certificara que esos datos no se habían ido. Y efectivamente, a raíz de la Comisión, se nos ha certificado que ese informe no existe, no existe un certificado del CNN que diga que no ha habido fuga de datos", ha desvelado.

"Es más en la información que se nos ha traslado aparece con toda claridad y por escrito que ha habido fuga de credenciales y usurpación de identidad de correos electrónicos de muchos usuarios y que se ha detectado en una gran cantidad de los equipos, hablaban de más de mil, había puertas traseras establecidas", ha recalcado Martínez. Aun así, el edil ha aclarado que "afortunadamente con las nuevas medidas que se han implantado ya se ha solucionado y se han repuesto las credenciales y los accesos de los usuarios están segurizados".

Por otra parte, Martínez ha mostrado su satisfacción tras haberse llegado a un "acuerdo unánime", a raíz de esta Comisión, para el servicio de informática remita una relación de necesidades. Asimismo, ha adelantado que el PP dará su apoyo al gobierno para que realice las inversiones necesarias en este ámbito.

Eso sí, el concejal popular ha recalcado que, “como mínimo, después de estos informes técnicos, Mamen Sánchez debería asumir sus responsabilidades y pedir disculpas por cómo gestionó la crisis, por no haber dicho la verdad y pedir perdón al PP por sus insultos y descalificaciones”. "Los informes tanto de los servicios informáticos municipales como del Centro Criptológico Nacional evidencian que ni el Ayuntamiento estaba preparado para un ataque de esta gravedad ni Mamen Sánchez dijo la verdad a los ciudadanos", ha insistido Martínez.

Críticas del gobierno local

Tras la rueda de prensa ofrecida este martes por la mañana por el PP, el gobierno ha reiterado en un comunicado que "el CCN-CNI y los técnicos del servicio de informática municipal descartaron la fuga de datos en sus análisis" y lamenta que "el PP siga cuestionando el trabajo de los empleados municipales del departamento de Informática".

"La transparencia y el rigor en la información han sido la prioridad desde el primer minuto, pero el PP demuestra que lo único que busca es generar alarma para la notoriedad que no consigue porque no tiene proyecto alguno para Jerez", aseguran.

Del mismo modo, desde el gobierno señalan que "los datos siempre estuvieron seguros y protegidos y si el PP tiene alguna prueba que demuestre lo contrario debe mostrarla de inmediato o pedir disculpas por el daño a la imagen institucional". "Instamos al PP de Jerez a que siga los cauces preceptivos y solicite la información que precise al propio CNI. El Ayuntamiento de Jerez ha brindado toda la información a su alcance", concluyen desde el ejecutivo local.